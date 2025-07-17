Вынуждены будут отступить: ВСУ на Сумщине вклинились в оборону россиян и окружают их

Противник понимает сложность ситуации для себя и пытается усилить свое подразделения, которые здесь находятся. Они настойчиво пытаются зайти в тыл украинских подразделений.

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На Сумском направлении Силы обороны смогли вклиниться в оборону ВС РФ на нескольких участках, из-за чего оккупантам грозит окружение. Об этом рассказал военные эксперт Константин Машовец.

По его словам, в пограничной полосе Сумской области продолжаются ожесточенные бои по всему периметру вклинения противника. Командование ВС РФ пытается не допустить отступления своих передовых подразделений в западной части буферной зоны и одновременно стремится расширить ее в центральной и восточной частях.

"В районе Кондратовки, судя по всему, противнику все же придется оставить свои позиции и отступить в северном и северо-восточном направлениях. Поскольку передовые подразделения ВСУ, видимо, уже контролируют большую часть населенного пункта и дальнейшие попытки подразделений противника удержать позиции к югу от него фактически приведут к их поражению", — проинформировал Машовец.

Он отметил, что в районе Алексеевки подразделения ВС РФ также фактически окружены с флангов, но они и дальше пытаются не только держать под своим контролем само село, но и время от времени даже атаковать.

На участке Кондратовка — Алексеевка, где позиции занимают российские воины из 155-й отдельной бригады морской пехоты РФ, батальона 200-й омсбр, 30-го и 1443-го мотострелковых полков. Предыдущие недели они понесли здесь ощутимые потери, из-за чего их наступательная способность снизилась и они не могут проводить эффективные штурмы.

"В свою очередь передовым подразделениям ВСУ удалось в результате ряда успешных контратакующих действий поставить их в очень сложную ситуацию. Сейчас ВСУ имеют 2 достаточно глубоких в тактическом смысле вклинения в направлении Варачино — Новониколаевки и на восток Алексеевки, что с объективной точки зрения грозит противнику окружением его передовых подразделений на этом участке", — проинформировал военный эксперт.

Он добавил, что противник понимает сложность ситуации для себя и пытается усилить свое подразделения, которые здесь находятся. Они настойчиво пытаются "зайти" в тыл украинских подразделений, которые прорвались на Новониколаевку. Пока россиянам не удалось добиться отхода Сил обороны и восстановить свое положение на этом участке, но они делают попытки.

Ожесточенные бои продолжаются между рекой Снагость и направлением Локня — хутор Садки за село Юнаковка. Оккупанты пытаются полностью захватить село и продвинуться на юг и на запад от него. Пока оккупанты продвинулись лишь на 100 до 150 метров.

Напомним, что ВС РФ ведут боевые действия, используя тактику малых штурмовых групп на границе Сумской области. Но эта тактика не позволяет врагу достичь поставленных целей.