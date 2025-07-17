Змушені будуть відступити: ЗСУ на Сумщині вклинилися в оборону росіян і оточують їх

Противник розуміє складність ситуації для себе і намагається посилити свої підрозділи, які тут перебувають. Вони наполегливо намагаються зайти в тил українських підрозділів.

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На Сумському напрямку Сили оборони змогли вклинитися в оборону ЗС РФ на кількох ділянках, через що окупантам загрожує оточення. Про це розповів військовий експерт Костянтин Машовець.

За його словами, у прикордонній смузі Сумської області тривають запеклі бої по всьому периметру вклинення противника. Командування ЗС РФ намагається не допустити відступу своїх передових підрозділів у західній частині буферної зони і водночас прагне розширити її у центральній та східній частинах.

"У районі Кондратівки, судячи з усього, противнику все ж таки доведеться залишити свої позиції і відступити у північному та північно-східному напрямках. Оскільки передові підрозділи ЗСУ, мабуть, уже контролюють більшу частину населеного пункту і подальші спроби підрозділів противника утримати позиції на південь від нього фактично призведуть до їхньої поразки", — проінформував Машовець.

Він зауважив, що в районі Олексіївки підрозділи ЗС РФ також фактично оточені з флангів, але вони і далі намагаються не лише тримати під своїм контролем саме село, а й час від часу навіть атакувати.

На ділянці Кондратівка – Олексіївка, де позиції займають російські вояки з 155-ї окремої бригади морської піхоти РФ, батальйону 200-ї омсбр, 30-го та 1443-го мотострілецьких полків. Попередні тижні вони зазнали тут відчутних втрат, через що їхня наступальна спроможність знизилася і вони не можуть проводити ефективні штурми.

"Своєю чергою передовим підрозділам ЗСУ вдалося внаслідок низки успішних контратакуючих дій поставити їх у дуже складну ситуацію. Зараз ЗСУ мають 2 досить глибоких у тактичному сенсі вклинення у напрямку Варачине – Новомиколаївки та на схід Олексіївки, що з об'єктивної точки зору загрожує противнику оточенням його передових підрозділів на цій ділянці", — проінформував військовий експерт.

Він додав, що противник розуміє складність ситуації для себе і намагається посилити свої підрозділи, які тут перебувають. Вони наполегливо намагаються "зайти" в тил українських підрозділів, які прорвалися на Новомиколаївку. Поки що росіянам не вдалося домогтися відходу Сил оборони та відновити своє становище на цій ділянці, але вони роблять спроби.

Запеклі бої тривають між річкою Снагість та напрямком Локня – хутір Садки за село Юнаківка. Окупанти намагаються повністю захопити село і просунутися на південь та на захід від нього. Поки що окупанти просунулися лише на 100 до 150 метрів.

Нагадаємо, що ЗС РФ ведуть бойові дії, використовуючи тактику малих штурмових груп на кордоні Сумської області. Але ця тактика не дозволяє ворогові досягти поставлених цілей.