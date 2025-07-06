На Сумщині Сили оборони узяли в кліщі деякі позиції росіян

ЗС РФ ведуть бойові дії, використовуючи тактику малих штурмових груп на кордоні Сумської області. Але ця тактика не дозволяє ворогові досягти поставлених цілей.

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Становище ЗС РФ стало погіршуватися. Сили оборони України просуваються по флангах. Про це в своєму телеграм-каналі розповів військоий оглядач Костянтин Машовець.

"Положення російських військ на Сумському напрямку стало погіршуватися, на окремих ділянках передові підрозділи ЗСУ просунулися на тактичну глибину і обійшли окремі позиції противника з флангів", — проінформував він.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що на Північно–Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони України відбили 23 атаки росіян. Противник завдав 10 авіаційних ударів, загалом скинув 28 керованих авіаційних бомб та здійснив 312 артилерійських обстрілів, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.

Карта боїв в Сумській області

У ДПСУ повідомили, що ЗС РФ ведуть веде бойові дії, використовуючи тактику малих штурмових груп на кордоні Сумської області. Але ця тактика не дозволяє ворогові досягти поставлених цілей – проникнути глибоко в Україну та захопити прикордонні території.

За словами речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка, така тактика використовується тільки на ділянці між Юнаківською та Хотинською громадами. Втім, вона не дає очікуваних результатів для окупантів. Вони не можуть просуватися далі в українську територію або захопити прикордонні райони.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ЗС РФ в Сумській області почали уникати будь-якого скупчення і ходять на штурми по одному.