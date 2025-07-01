"По одному, повзком, рачком, бочком": в ЗСУ розповіли про нову тактику росіян на Сумському напрямку

ЗС РФ пішки долають 10 кілометрів по одному, щоб пробратися вглиб території Сумщини.

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Російські окупанти в Сумській області почали уникати будь-якого скупчення і ходять на штурми по одному. Про це в ефірі Армія TV розповів начальник штабу 103 окремої бригади територіальної оборони Петро Кушик.

За його словами, врог і далі продовжує просочуватися піхотною складовою.

"Можу сказати, що вони вже перейшли до тактики поодинокого пересування. Тому що двоє — це для них вже смертельно, вони виявляються і знищуються. По одному, повзком, рачком, бочком пробують просуватися", — розповів військовий.

Він наголосив, що техніку російські штурмовики у їхній зоні відповідальності не використовують зовсім, а добираються до місця призначення пішки.

"У сусідів, знаю, пробують застосовувати мотоцикли. Також мотоцикли та квадроцикли вони застосовують для логістики. Але у нас є на це своя відповідь. Ми їх чекаємо… За тими даними, що у нас є з опитування полонених, вони вже по 10 кілометрів, для того, щоб дійти до передової і там померти, вони вже йдуть пішки", — розповів Петро Кушик.

У зведенні Генштабу ЗСУ 1 липня повідомлялося, що на Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 17 атак росіян. Противник минулої доби завдав 18 авіаційних ударів, загалом скинув 35 керованих авіаційних бомб, та здійснив 323 артилерійські обстріли, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, що бійці 3-ї окремої танкової Залізної бригади ЗСУ змогли "нейтралізувати" ворожу міну, яка полювала на транспорт українських захисників. Її знешкодили за допомогою дрона-"сапера".

Також повідомлялося, що на Торецькому напрямку бійці "Азову" взяли в полон росіян, які потрапили під завали після обстрілу танком. Українські захисники їх буквально відкопали.