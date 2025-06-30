"Ми — не ви": бійці "Азову" відкопали росіян, яких завалило в підвалі, і взяли їх в полон (відео)

Окупанти кажуть, що побачили, що у українців краще оснащення, вони "непогані" люди і деякі навіть висловили бажання вступити в РДК.

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На Торецькому напрямку на Донеччині бійці "Азову" взяли в полон кількох росіян, які потрапили під завали після обстрілу танками. Про це повідомили у бригаді НГУ "Азов".

Окупанти розповідають, що одразу потрапили під обстріл і почали розбігатися, кілька з них сховалися в підвалі.

"Ми зайняли позиції і звідкись з'явився танк, він відпрацював, і нас засипало в підвалі. Чисто по нас танк стріляв, 7 разів вистрелив", — розповідають окупанти.

Після того, як росіян засипало в підвалі, вони почали кликати на допомогу. Їх почули українські захисники.

"Військовослужбовці з України, мужики, витягли нас з цього підвалу. Ми здалися в полон. Чесно сказати, страшно було здаватися в полон. Хлопці з цієї бригади, "азовські", вони нас відкопали", — розповіли полонені.

Вони кажуть, що боялися здаватися в полон, бо їм командування сказало, що як тільки вони здадуться ЗСУ їх розстріляють. Один з окупантів перепитав в українських захисників "Пленных сразу в расход?", на що український захисник відповів: "Ми — не ви".

Окупантів було відправлено на завдання 36 осіб, але вижити вдалося лише 8 з них.

"Без розвідки 36 осіб відправили просто на забій. Жуковими себе уявили. розпоряджатися чужими життями. 8 осіб проти танка. Я взагалі думаю, що може хотіли нами вирахувати позиції", — розповів один з окупантів.

Зрештою росіян звільнили з-під завалів, надали їм першу медичну допомогу, дали цигарки, заспокоїли і евакуювали на українські позиції. Окупанти кажуть, що побачили, що у українців краще оснащення, вони "непогані" люди і деякі навіть висловили бажання вступити в РДК (Російський добровольчий корпус). Також вони зізналися, що отримали наказ вбивати українських полонених і цивільних "по ситуації", бо ті можуть бути перевдягненими бійцями ЗСУ.

Нагадаємо, що в Сумській області бійці ЗСУ розгромили "елітний" підрозділ ЗС РФ, який свого часу брав участь в окупації Криму. Окупанти розповіли, що мали зайти в посадку і протриматися там 2-3 тижні, але коли вони зашли посадку, на них налетіла "Баба Яга" та атакували FPV-дрони і міномети.