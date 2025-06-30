"Мы — не вы": бойцы "Азова" откопали россиян, которых завалило в подвале, и взяли их в плен (видео)

Оккупанты говорят, что увидели, что у украинцев лучше оснащение, они "неплохие" люди и некоторые даже выразили желание вступить в РДК.

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На Торецком направлении в Донецкой области бойцы "Азова" взяли в плен нескольких россиян, которые попали под завалы после обстрела танками. Об этом сообщили в бригаде НГУ "Азов".

Оккупанты рассказывают, что сразу попали под обстрел и начали разбегаться, несколько из них спрятались в подвале.

"Мы заняли позиции и откуда-то появился танк, он отработал, и нас засыпало в подвале. Чисто по нам танк стрелял, 7 раз выстрелил", — рассказывают оккупанты.

После того, как россиян засыпало в подвале, они начали звать на помощь. Их услышали украинские защитники.

"Военнослужащие из Украины, мужики, вытащили нас из этого подвала. Мы сдались в плен. Честно сказать, страшно было сдаваться в плен. Ребята из этой бригады, "азовские", они нас откопали", — рассказали пленные.

Они говорят, что боялись сдаваться в плен, потому что им командование сказало, что как только они сдадутся ВСУ их расстреляют. Один из оккупантов переспросил у украинских защитников "Пленных сразу в расход?", на что украинский защитник ответил: "Мы — не вы".

Оккупантов было отправлено на задание 36 человек, но выжить удалось лишь 8 из них.

"Без разведки 36 человек отправили просто на убой. Жуковыми себя вообразили. распоряжаться чужими жизнями. 8 человек против танка. Я вообще думаю, что может хотели нами вычислить позиции", — рассказал один из оккупантов.

В конце концов россиян освободили из-под завалов, оказали им первую медицинскую помощь, дали сигареты, успокоили и эвакуировали на украинские позиции. Оккупанты говорят, что увидели, что у украинцев лучше оснащение, они "неплохие" люди и некоторые даже выразили желание вступить в РДК (Российский добровольческий корпус). Также они признались, что получили приказ убивать украинских пленных и гражданских "по ситуации", потому что те могут быть переодетыми бойцами ВСУ.

Напомним, что в Сумской области бойцы ВСУ разгромили "элитное" подразделение ВС РФ, которое в свое время участвовало в оккупации Крыма. Оккупанты рассказали, что должны были зайти в посадку и продержаться там 2-3 недели, но когда они зашли посадку, на них налетела "Баба Яга" и атаковали FPV-дроны и минометы.