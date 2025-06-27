"Черный день для морской пехоты РФ": ВСУ на Сумщине разгромили "элитное" подразделение россиян (видео)

В тот день оккупанты выполняли задачи на территории Украины, должны были закрепиться и эвакуировать своих раненых и погибших.

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В Сумской области бойцы ВСУ разгромили "элитное" подразделение ВС РФ, которое в свое время участвовало в оккупации Крыма. Об этом сообщили бойцы 21-й отдельной механизированной бригады.

Большинство россиян уничтожили, а десяток оккупантов попали в плен. Пленные оккупанты проходили службу в 810-й бригаде морской пехоты ВС РФ. В свое время это подразделение участвовало в оккупации Крыма.

В тот день они выполняли задачи на территории Украины, должны были закрепиться и эвакуировать своих раненых и погибших.

Оккупанты рассказали, что должны были зайти в посадку, окопаться и продержаться там 2-3 недели, пока их заменят. Впрочем, когда они зашли посадку, на них налетела "Баба Яга" и атаковали FPV-дроны и минометы.

"Нас направили закрепиться в лесополосе. Как только мы туда зашли, нас "спалила" "птичка", и по нам начали работать, причем с двух сторон. Летело все", — рассказывает один из оккупантов.

Сейчас жизни пленных ничего не угрожает, им оказывается медицинская помощь в соответствии с требованиями международного гуманитарного права. Российские "военкоры" назвали этот бой "черным днем для морской пехоты".

Напомним, что трое бойцов полиции и трое нацгвардейцев более 60 суток удерживали важную позицию. Россияне окружили их с трех сторон и находились на расстоянии 300 метров.