"Какая-то бешеная пехота сидит": три бойца полиции 60 суток держали позицию, а ВС РФ "поставляли" им БК

Бойцов не могли заменить на позиции собратья из-за постоянных атак дронов. Еды не хватало, поэтому украинские защитники ели раз в 2 дня.

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В Донецкой области в районе поселка Нью-Йорк трое бойцов полиции более 60 суток удерживали важную позицию с еще тремя бойцами НГУ, которые занимали блиндаж чуть дальше. Их окопы располагались в посадке, которая через некоторое время оказалась в "серой" зоне, и россияне окружили их с трех сторон. Об этом украинские защитники рассказали на канале Ukrainian Witness.

"На 11 день к нам уже начали заходить российские войска. Российские оккупанты лезли из всех щелей — слева, справа, спереди. Позицию держали трое бойцов Нацполиции и трое бойцов НГУ. В общем я был на этой позиции 71 день", — рассказал "Вал" — старший лейтенант, стрелок батальона полиции Донетчины.

Он говорит, что их не могли заменить длительное время из-за активных налетов FPV-дронов и дронов на оптоволокне, хотя попытки со стороны украинских защитников до них добраться были — бойцы рассказывают о как минимум 6 попытках. Враг находился на расстоянии 300 метров. Топить блиндаж украинские защитники не могли, чтобы не "светиться", и у них на всех была только одна рация.

"Когда были накаты, мы пытались их сдержать, чтобы они не прошли дальше. Первую неделю накаты были каждый день. Мы забрали их рацию и слышали, что они хотят делать. Их командир посылал россиян на штурм, а те отказывались штурмовать, отвечали, что "там какая-то бешеная пехота сидит, сколько наших зашло, и никто не вернулся", — рассказал один из правоохранителей.

Бойцы говорят, что через 2 недели у них начались проблемы с едой, им сбрасывали воды и сухпаи бойцы из смежных подразделений с дронов.

"Когда-то 4 дня были голодные. Было так, что один сухпай растягивали на трое суток и делили на троих. Мало было патронов и гранат, спасибо оккупантам, что они нам "помогали" патронами, гранатами и автоматами", — рассказал один из бойцов.

Украинские защитники говорят, что поддерживали друг друга, чтобы их "не поплавило", и у них было своего рода "развлечение" — они приручили мышь, которую назвали Леся, играли с ней и кормили.

Далее оккупанты начали каждые 15 минут забрасывать их зажигательной смесью, по блиндажу работали минометом. Оккупантам удалось развалить их блиндаж. Они пробыли под завалами полтора дня и ждали дождя, чтобы собратья смогли их достать. Под дождем, когда дроны не летали, они наконец через 61 сутки смогли выйти из окруженной позиции.

Напомним, что украинский морпех вступил в рукопашный бой с российским оккупантом и захватил его в плен.

Также сообщалось, что бойцы ВСУ выбили россиян из Редкодуба и заняли их позиции. Усилиями 3-й роты 2-го механизированного батальона удалось улучшить тактическое положение украинских сил на направлении.