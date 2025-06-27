"Якась скажена піхота сидить": три бійці поліції 60 діб тримали позицію, а ЗС РФ "постачали" їм БК

Бійців не могли замінити на позиції побратими через постійні атаки дронів. Їжі не вистачало, тож українські захисники їли раз на 2 дні.

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На Донеччині в районі селища Нью-Йорк троє бійців поліції понад 60 діб утримували важливу позицію із ще трьома бійцями НГУ, які займали бліндаж трохи далі. Їхні окопи розташовувалися у посадці, яка через деякий час опинилася у "сірій" зоні, і росіяни оточили їх з трьох боків. Про це українські захисники розповіли на каналі Ukrainian Witness.

"На 11 день до нас вже почали заходити російські війська. Російські окупанти лізли з усіх щілей — зліва, справа, спереду. Позицію тримали троє бійців Нацполіції і троє бійців НГУ. Загалом я був на цій позиції 71 день", — розповів "Вал" — старший лейтенант, стрілець батальйону поліції Донеччини.

Він говорить, що їх не могли замінити тривалий час через активні нальоти FPV-дронів та дронів на оптоволокні, хоча спроби з боку українських захисників до них дістатися були — бійці розповідають про щонайменше 6 спроб. Ворог перебував на відстані 300 метрів. Топити бліндаж українські захисники не могли, щоб не "світитися", і в них на всіх була лише одна рація.

"Коли були накати, ми намагалися їх стримати, щоб вони не пройшли далі. Перший тиждень накати були кожен день. Ми забрали їхню рацію і чули, що вони хочуть робити. Їхній командир посилав росіян на штурм, а ті відмовлялися штурмувати, відповідали, що "там якась скажена піхота сидить, скільки наших зайшло, і ніхто не повернувся", — розповів один з правоохоронців.

Бійці кажуть, що через 2 тижні в них почалися проблеми з їжею, їм скидали води і сухпаї бійці з суміжних підрозділів з дронів.

"Колись 4 дні були голодні. Було так, що один сухпай роозтягували на троє діб і ділили на трьох. Мало було патронів і гранат, дякуємо окупантам, що вони нам "допомагали" патронами, гранатами і автоматами", — розповів один з бійців.

Українські захисники кажуть, що підтримували один одного, щоб їх "не поплавило", і в них була свого роду "розвага" — вони приручили мишу, яку назвали Леся, бавилися з нею і годували.

Далі окупанти почали кожні 15 хвилин закидувати їх запальною сумішшю, по бліндажі працювали мінометом. Окупантам вдалося розвалити їхній бліндаж. Вони пробули під завалами півтори дні і чекали дощу, щоб побратими змогли їх дістати. Під дощем, коли дрони не літали, вони нарешті через 61 добу змогли вийти з оточеної позиції.

Нагадаємо, що український морпіх вступив у рукопашний бій з російським окупантом і захопив його у полон.

Також повідомлялося, що бійці ЗСУ вибили росіян з Рідкодуба і зайняли їхні позиції. Зусиллями 3-ї роти 2-го механізованого батальйону вдалося покращити тактичне положення українських сил на напрямку.