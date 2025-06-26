Заклинило автомат: боєць ЗСУ під час рукопашного бою взяв у полон окупанта

Боєць під час бою з окупантами застосував приклад проти ворога, а потім "переконав" його здатися.

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На одній з ділянок фронту український морпіх Василь Харкевич втупив у рукопашний бій з російським окупантом. До цього він встиг повоювати лише місяць. Про це пише "Суспільне".

27-річний морпіх Василь Харкевич із села Малеве на Рівненщині нещодавно з рук президента України Володимира Зеленського отримав "Золоту зірку" Героя України. Він служив у 38-й окремій бригаді морської піхоти ВМС ЗСУ.

Він згадує, що окупанти почали штурмувати їхні позиції приблизно опівночі.

"По рації передали, що троє тіл біжать у нашу сторону — дали команду стріляти всім, що є. Я стріляв зі свого автомата — два магазини випустив, на третьому — автомат заклинило. В мене ще трофейний "калаш" був. Це десь було 12 ночі. Сиджу в ямі, а переді мною одне з тіл пробігає — я свій автомат кинув, трофейного взяв — не стріляє. І тут чую, як він біля мене кличе своїх. Я йому з приклада в носа, затягнув до себе в яму, з ножем під горло: "Або здаєшся, або я тебе завалю". З третього разу дійшло, каже: "Здаюсь, не вбивай, все розкажу", — розповідає військовий.

Він додав, що окупанта довелося зв'язувати шнурками від берців, але попри це росіянин виявився спритним і зміг схопити автомат, але український захисник зміг його здолати. Далі полоненого забрали, і він більше про нього нічого не чув.

Згодом захисник отримав поранення і втратив ногу.

"16 жовтня 2024 року в окоп через віконце залетів дрон. Лежу — земля в роті, темно, ногу сіпнув — одна норм, а друга легенька. Підвівся — дивлюсь, нога одірвана, на м’ясі висить. Командир прибіг, турнікет наклали. Я просив ще тугіше затягнути — бо не відчував. Півоберта ще накрутили. Пішов повзти за укриття — дрони ще три висіли, потім почали скидати, то я вчасно відповз", — розповів він.

Він розповідає, що якийсь час перебував у бліндажі з пораненим командиром, а далі їх забрали в лікарню, де він отямився уже без ноги.

В травні 2025 року Василь Харкевич отримав "Золоту зірку" з рук президента України Володимира Зеленського.

Зараз він проходить ВЛК і чекає на висновок.

"Потім — побачу, чим буду займатися. А головна мрія — щоб війна швидше закінчилася. Раніше п'ять кілометрів пішки — а зараз півтора, і вже важко. Нога пріє в силіконі. По посадках вже бігати не буду. Вже не спортсмен. Назад час не повернеш, щоб встигнути втекти від того дрона, але добре, що й так живий лишився. Не треба сумувати, треба бути "живчиком", — говорить військовий.

Нагадаємо, що на кордоні Харківської та Донецької областей біля населеного пункту Рідкодуб бійці ЗСУ вибили росіян і зайняли їхні позиції. Зусиллями 3-ї роти 2-го механізованого батальйону вдалося покращити тактичне положення українських сил на напрямку.

Також повідомлялося, що штурмовики РФ рівним кроком крокують на українські позиції, через що їх ліквідовують просто на підходах. Українські захисники кажуть, що складається враження, що окупанти взагалі не розуміють, що йдуть просто під приціл.