Ідуть спокійно, як додому: в НГУ розповіли про дивну тактику російських штурмовиків

Російські штурмовики рівним кроком крокують на українські позиції, через що їх ліквідовують просто на підходах. Українські захисники кажуть, що складається враження, що окупанти взагалі не розуміють, що йдуть просто під приціл.

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ЗС РФ продовжують штурми на передовій, втім, проводять їх без розуміння реальної бойової ситуації. Про це в ефірі "Суспільного" повідомив офіцер штабу секції управління боєм батальйону "Свобода" бригади "Рубіж" Андрій Кривущенко.

"Піхотинець, який перебуває на передньому краї та безпосередньо зустрічає противника, дуже виснажений. Але вони все одно намагаються рухатися вперед", — розповів військовий.

Він додав, що РФ дедалі менше застосовує броньовану техніку, а все частіше це мотоциклетні штурми.

Андрій Кривущенко говорить, що значна частина мобілізованих росіян отримує неправдиву інформацію і гине.

"Вони приходять з одними й тими самими легендами — мовляв, позиція порожня, нікого немає. Ідуть спокійно, як додому. Дивишся на монітор — і розумієш, що ця людина взагалі не розуміє, де вона. Навіть не шукає укриття. Просто заходить у посадку рівним кроком. Не один полонений нам підтверджував: їх просто годують легендами. Вони не знають, що йдуть просто під приціл", — зазначив спікер.

Нагадаємо, що в Сумській області російські окупанти через вдалі дії Сил оборони змушені відступати на певних ділянках фронту. Це впливає на моральний стан в ЗС РФ.

Також повідомлялося, що на Торецькому напрямку на Донеччині окупанти масово застосовують дрони різного типу і за будь-яку ціну хочуть порушити логістику Сил оборони.