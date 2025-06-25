Идут спокойно, как домой: в НГУ рассказали о странной тактике российских штурмовиков

Российские штурмовики ровным шагом шагают на украинские позиции, из-за чего их ликвидируют прямо на подходах. Украинские защитники говорят, что складывается впечатление, что оккупанты вообще не понимают, что идут просто под прицел.

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ВС РФ продолжают штурмы на передовой, впрочем, проводят их без понимания реальной боевой ситуации. Об этом в эфире "Суспільного" сообщил офицер штаба секции управления боем батальона "Свобода" бригады "Рубеж" Андрей Кривущенко.

"Пехотинец, который находится на переднем крае и непосредственно встречает противника, очень истощен. Но они все равно пытаются двигаться вперед", — рассказал военный.

Он добавил, что РФ все меньше применяет бронированную технику, а все чаще это мотоциклетные штурмы.

Андрей Кривущенко говорит, что значительная часть мобилизованных россиян получает ложную информацию и погибает.

"Они приходят с одними и теми же легендами — мол, позиция пустая, никого нет. Идут спокойно, как домой. Смотришь на монитор — и понимаешь, что этот человек вообще не понимает, где он. Даже не ищет укрытие. Просто заходит в посадку ровным шагом. Не один пленный нам подтверждал: их просто кормят легендами. Они не знают, что идут просто под прицел", — отметил спикер.

Напомним, что в Сумской области российские оккупанты из-за удачных действий Сил обороны вынуждены отступать на определенных участках фронта. Это влияет на моральное состояние в ВС РФ.

Также сообщалось, что на Торецком направлении в Донецкой области оккупанты массово применяют дроны различного типа и любой ценой хотят нарушить логистику Сил обороны.