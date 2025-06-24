ВС РФ делают ставки на все дроны: россияне на Торецком направлении изменили тактику

На Торецком направлении в Донецкой области оккупанты массово применяют дроны различного типа и любой ценой хотят нарушить логистику Сил обороны.

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Вражеские дроны блокируют подвоз боекомплекта и людей. Об этом в эфире Армия TV рассказал пресс-офицер 28 ОМБр Евгений Алхимов.

"Это они достаточно давно пытаются делать. Тратят на это просто бешеное количество дронов. Уже даже в городе Константиновка, условно безопасном. Дроны там летают по любым дорогам. Оптоволоконные, обычные, FPV. Бдим, стреляем из ружей, но тем не менее, так они работают сейчас", — рассказал Евгений Алхимов.

Он добавил, что дроны на оптоволокне в основном используют для засад, а украинские пехотинцы больше всего страдают от Mavic противника, а FPV-дроны больше бьют по технике.

"В Константиновку очень много "Молний" прилетает. Потому что оно дешевое, его много и оно деревянное. То есть его не просто найти, обнаружить, но когда зенитные дроны обнаруживают, то сразу уничтожают. Потому что цель все равно очень важна, оно на себе достаточно много тротила несет и опасная штука, на самом деле", — отметил пресс-офицер 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

Напомним, что ВС РФ на границе с Днепропетровской областью пытаются проскакивать между позициями Сил обороны и закрепляться в разрушенных селах или домах без крыш и стен и подают отчеты своему командованию о "присутствии".

На Покровском направлении бойцы ССО уничтожили россиян, которые мешали ротации подразделений ВСУ. Группа оккупантов пыталась спрятаться в локомотиве.