Идут напрямик через поля: в ВСУ рассказали о тактике россиян на границе с Днепропетровщиной

ВС РФ на границе с Днепропетровской областью пытаются проскакивать между позициями Сил обороны и закрепляться в разрушенных селах или домах без крыш и стен и подают отчеты своему командованию о "присутствии". Украинские защитники при этом выбирают маневренную оборону, избегая ненужных жертв в непригодных к обороне локациях.

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Также российские войска меняют подход к наступательным действиям из-за потерь техники в результате ударов дронов и высокоточных средств поражения ВСУ. Об этом в эфире телемарафона рассказал военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Волков.

"Враг не глупый, он адаптируется. Из-за потерь техники начали чаще использовать мотоциклетные штурмы. Они просачиваются в "серые" зоны, где нет устойчивых позиций или нашей пехоте трудно держаться, и пытаются выполнять задачи большими группами пехоты, двигаясь по полям, избегая дорог", — рассказал он.

Сергей Волков отметил, что россияне пытаются обойти украинские инженерные заграждения на переднем крае, а поскольку участок фронта очень большой, то полностью оборудовать его инженерными сооружениями трудно.

"Наши инженеры минируют передний край дистанционными минами. Но надо много таких заграждений, потому что раньше они двигались по дорогам, а теперь — напрямик через поля. Мы создаем заграждения, которые срабатывают даже в 20 метрах от объекта", — сказал военнослужащий.

Он добавил, что оккупанты как тараканы рассеиваются сразу, как только появляются украинские дроны.

Также Сергей Волков рассказал, что на границе с Днепропетровской областью россияне пытаются закрепиться в разрушенных селах или домах без крыш и стен, подавая таким образом своему командованию отчеты о "присутствии". В свою очередь украинские защитники выбирают маневренную оборону, чтобы избегать ненужных жертв.

"Враг не останавливается. Но наша задача — остановить его везде, где он пытается прорваться. И мы это делаем каждый день", — подытожил военнослужащий 110-й ОМБр.

Напомним, что Россия перебросила на Краматорское направление элитных дронаров. Теперь к штурмам здесь добавляются бомбардировки, отработка FPV-дронами по логистике и тылам.

Также сообщалось, что сообщение Минобороны РФ о том, что якобы наступление уже в Днепропетровской области свидетельствует об увеличении ставок.