Сунуть навпростець через поля: в ЗСУ розповіли про тактику росіян на кордоні з Дніпропетровщиною

ЗС РФ на кордоні з Дніпропетровською областю намагаються проскакувати між позиціями Сил оборони і закріплюватися у зруйнованих селах або будинках без дахів і стін та подають звіти своєму командуванню про "присутність". Українські захисники при цьому обирають маневрену оборону, уникаючи непотрібних жертв у непридатних до оборони локаціях.

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Також російські війська змінюють підхід до наступальних дій через втрати техніки внаслідок ударів дронів і високоточних засобів ураження ЗСУ. Про це в ефірі телемарафону розповів військовослужбовець 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергій Волков.

"Ворог не дурний, він адаптується. Через втрати техніки почали частіше використовувати мотоциклетні штурми. Вони просочуються в "сірі" зони, де немає сталих позицій або нашій піхоті важко триматися, і намагаються виконувати задачі більшими групами піхоти, рухаючись по полях, уникаючи доріг", — розповів він.

Сергій Волков зауважив, що росіяни намагаються обійти українські інженерні загородження на передньому краї, а оскільки ділянка фронту дуже велика, то повністю обладнати її інженерними спорудами важко.

"Наші інженери мінують передній край дистанційними мінами. Але треба багато таких загороджень, бо раніше вони рухалися дорогами, а тепер — навпростець через поля. Ми створюємо загородження, які спрацьовують навіть за 20 метрів від об’єкта", — сказав військовослужбовець.

Він додав, що окупанти як таргани розсіюються одразу, як тільки з'являються українські дрони.

Також Сергій Волков розповів, що на кордоні з Дніпропетровською областю росіяни намагаються закріпитися у зруйнованих селах або будинках без дахів і стін, подаючи таким чином своєму командуванню звіти про "присутність". Зі свого боку українські захисники обирають маневрену оборону, щоб уникати непотрібних жертв.

"Ворог не зупиняється. Але наша задача — зупинити його скрізь, де він намагається прорватися. І ми це робимо щодня", — підсумував військовослужбовець 110-ї ОМБр.

Нагадаємо, що Росія перекинула на Краматорський напрямок елітних дронарів. Тепер до штурмів тут додаються бомбардування, відпрацювання FPV-дронами по логістиці й тилах.

Також повідомлялося, що повідомлення Міноборони РФ про те, що нібито наступ вже в Дніпропетровській області свідчить про збільшення ставок.