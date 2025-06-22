Наступ РФ на Дніпропетровщину: Резніков пояснив, що дасть Росії номінальний перетин кордону

Росія через війну в Україні опинилася у складній фінансово-економічній ситуації, але вийти з війни вона не може. Через це їй потрібна якась перемога, зокрема, вихід на адмінкордон Дніпропетровської області.

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Повідомлення від російського Міноборони про те, що нібито наступ ЗС РФ відбувається вже в Дніпропетровській області свідчить про збільшення ставок. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів колишній міністр оборони України Олексій Резніков.

"Точно збільшення ставок, тому що вони розуміють, я думаю, що їм треба виходити з цієї війни. В першу чергу з економічних міркувань.У росіян дуже погана економічна і фінансова ситуація. Просто подивіться на офіційні заяви пані Набіуліної, голови центробанку РФ, про необхідність піднімати знову облікову ставку. Це означає, що в них торба фінансово-економічна", — сказав Резніков.

Він додав, що у росіян точка неповернення або вже пройдена, або скоро їм треба виходити з військової економіки, що, на думку Олексія Резнікова, дуже важко зробити і що також загрожує наслідками на десятиліття.

"Вийти з війни – в їхніх інтересах. Звісно, вони ніколи публічно про це не скажуть, але їм треба, по-перше, максимально посилити свою позицію під час переговорів, щоб потім відступити від чогось, по-друге, продати своєму народонаселенню, мовляв, бачите, цілі "СВО" виконано. Це не військова задача, це – політична задача, і політично-інформаційна", — сказав ексміністр оборони.

Нагадаємо, що раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що не можна відкидати можливість нового наступу РФ із Білорусі.

Також повідомлялося, що РФ виробляє близько 195 ракет та 170 дронів різних типів щомісячно. Наразі загальна кількість крилатих, балістичних та аеробалістичних ракет складає близько двох тисяч одиниць.