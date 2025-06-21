Станом на 15 червня: у ГУР назвали поточні темпи виробництва ракет і дронів у РФ

В ГУР вказують, що наразі РФ виробляє близько 195 ракет та 170 дронів різних типів щомісячно. Наразі загальна кількість крилатих, балістичних та аеробалістичних ракет складає близько двох тисяч одиниць, а Росія планує збільшити темпи виробництва безпілотників різних типів до 190 штук щоденно.

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Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України вказує, що станом на 15 червня РФ володіє близько 1950 стратегічними ракетами і тисячами дронів різних типів. Росія продовжує збільшувати виробництво БПЛА зі 170 до 190 одиниць щоденно, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь відомства на запит ЗМІ.

Журналісти вказують, що РФ має у наявності наступні види ракетного озброєння:

до 500 балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М";

до 300 крилатих ракет 9М728/9М729 "Іскандер-К";

до 260 крилатих ракет Х-101 (запускаються з бомбардувальників Ту-95 та Ту-160);

до 280 ракет Х-22/Х-32 (пускають з літаків Ту-22М3);

понад 400 крилатих ракет морського базування 3М-14 "Калібр";

до 150 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал" (пускаються з винищувачів МіГ-31К);

до 60 балістичних ракет KN-23 виробництва КНДР.

Також у воєнній розвідці додали, що наразі Росія виробляє до 195 ракет щомісяця. Серед номенклатури ракетного озброєння росіяни виробляють до 60 "Іскандерів", до 20 "Іскандер-К", близько 60 "Х-101", до 10 "Х-32", близько 30 "Калібрів" та до 15 "Кинжалів".

Щодо виробництва ударних БпЛА, то станом на 15 червня РФ мала 6 тисяч безпілотників типу "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпія-А1", а також понад 6 тисяч імітаторів ("Гербера"). В ГУР додають, що наразі росіяни здатні виробляти до 170 ударних та імітаційних дронів щодня, а до кінця року планують збільшити виробництво до 190 одиниць на добу.

Раніше розвідка США з'ясувала наявність та темпи виробництва ракет у РФ. За даними розвідників, на 2035 рік у РФ буде близько 5000 крилатих ракет та 1000 — гіперзвукових ракет та блоків різних типів.

Згодом експерт розповів, скільки Росія за місяць виготовляє ракет. За словами Богдана Долінце, Росія може виготовляти приблизно 100–150 ракет різних типів на місяць і не має на меті їх лише складати.