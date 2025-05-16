Запаси ракет РФ: розвідка США з'ясувала наявність та темпи виробництва, — Defense Express (інфографіка)

Наразі Росія має у запасі до 600 крилатих ракет повітряного та морського базування, однак на 2035 рік у РФ буде близько 5000 крилатих ракет та 1000 — гіперзвукових ракет та блоків різних типів.

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Огляд даних американської розвідки здійснило видання Defense Express 15 травня.

Видання оприлюднило інфографіку, на якій продемонстровано запаси ракетного озброєння, здатного нести ядерні заряди. Інфографіка демонструє запаси не тільки Росії, а й Китаю, Ірану та Північної Кореї, тобто тих держав, які можуть становити ядерну загрозу для США.

Інфографіка | запаси ракет Росії та інших країн

З даних, які оприлюднила розвідка, випливає, що наразі Росія має у запасі близько 300-600 крилатих ракет великої дальності. До цього запасу належать:

Х-101 повітряного базування;

Р-500 від ОТРК "Іскандер";

ракети типу "Калібр" морського базування.

Інша ситуація складається наразі у Росії із гіперзвуковим озброєнням: їх у запасах, як оцінює розвідка, країна наразі має близько 200-300 одиниць. До цього озброєння належать:

ракети Х-47М2 "Кинджал";

протикорабельні ракети "Циркон";

бойові блоки "Авангард".

Якщо порівнювати такі дані із запасами Китаю, то Росія має майже вполовину менше гіперзвукового озброєння, ніж Пекін.

Інфографіка | запаси ракет Росії та Китаю

Темпи виробництва зброї у Росії: що каже розвідка

За прогнозами американської розвідки, упродовж наступних 10 років, тобто до 2035, Росія суттєво збільшить свої запаси ракетного озброєння. Кількість ракет, як прогнозується, може зрости до 5000 (йдеться про далекобійні крилаті ракети).

Що стосується гіперзвукового обладнання та бойових блоків, то їх кількість зросте до 1000, як прогнозують у США.

Міжконтинентальні балістичні ракети Росії

Інфографіка | прогнози МБР Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї

Як оцінила розвідка США, кількіст міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) у Росії до 2035 року зросте лише до 400, що тільки на 50 одиниць більше. До цієї цифри аналітики також включили системи ракет, які здатні здійснити так зване орбітальне бомбардування (FOBS).

"Але, попри намір озброїтись такими ракетами знову у РФ, зусилля протягом 10 років призведуть до появи у строю менше 12 таких ракет. В той час, як Китай матиме 60", — зазначають оглядачі Defense Express.

За їхніми словами, це вказує на те, якими наразі є можливості у виробництві зброї у Росії.

Нагадаємо, 12 травня Фокус з'ясував, чим небезпечна нова російська ракета S8000 "Бандероль" для України.

Також 13 травня видання The Economist повідомило, що Росія нарощує виробництво зброї та техніки безпрецедентними темпами.