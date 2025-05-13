"Безпрецедентними темпами": РФ нарощує виробництво зброї та техніки, — The Economist (інфографіка)

Росія нарощує виробництво зброї великими темпами, виходячи на шлях створення арсеналу, втричі більшого ніж у США чи Європі разом узятих, як повідомив головнокомандувач НАТО генерал Кріс Каволі. У той час як американські заводи випустять 135 танків, Кремль запустить цього року виробництво 1500.

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Про зростання темпів та обсягів виробництва зброї і техніки у Росії розповіло видання The Economist.

У матеріалі згадано про кілька російських оборонних підприємств, які спеціалізуються на виробництві військової техніки, та наведено дані про інтенсивність спорудження.

Виробництво танків в Росії

У першому приклад розглянуто Омський танковий завод: модернізує старі Т-80, працюючи цілодобово. Якщо після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року виробництво дещо збільшилося, то згодом зменшилося. Так було до середини 2023 року, коли темпи виробництва знову зросли й відтоді не спадають.

Схожа ситуація і в інших оборонно-промислових підприємствах Росії, де виготовляють танки. У виданні навели інфографіку, яка ілюструє, що найбільший танковий завод РФ "Уралвагонзавод" продемонстрував значно вищу активність у 2024 році, ніж у попередньому.

Скріншот інфографіки The Economist | темпи виробництва танків в Росії

Виробництво артилерії в Росії

Єкатеринбурзький завод №9 виробляє стволи для гаубиць та танків. Супутникові знімки демонструють артилерійські знаряддя та гармати, припарковані просто неба. Неподалік — виробництво "Новатор", що виготовляє балістичні ракети "Іскандер".

Скріншот інфографіки The Economist | темпи виробництва артилерії в Росії

Окрім цього зафіксовано ознаки сильного зростання на Волгоградському заводі "Титан-Барикади", де будуються пускові установки "Іскандер", а також на кількох інших підприємствах такого типу.

Виробництво вибухових речових в Росії

Свердловський завод у Дзержинську, який спеціалізується на виробництві хімікатів для артилерійських снарядів та керованих авіабомб, вважається найбільшим підприємством Росії з виробництва вибухових речовин. Тут спостерігається збільшення темпів виробництва упродовж останніх місяців.

Скріншот інфографіки The Economist | темпи виробництва вибуховин речовин в Росії

Виробництво БпЛА та авіації в Росії

Розроблені в Ірані дрони-камікадзе типу "Шахед" останніми місяцями масовано атакують Україну. Їх виробництво у Росії також відповідно зросло. Зокрема спостерігається збільшення темпів виробництва на заводі "Алабуга" в Татарстані, де виготовляються ці безпілотники, а також у сусідньому аеропорту Бегішево.

Скріншот інфографіки The Economist | темпи виробництва БпЛА та авіації в Росії

Нагадаємо, 16 квітня оглядачі Army Recognition розповіли, що російська БМД-4М отримає нову гаубицю для захисту від БпЛА.

Також 13 березня Фокус розбирався, як російська агресія прискорює Апокаліпсис у світі.