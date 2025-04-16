Російська БМД-4М отримає модернізовану 30-мм гармату для захисту від БпЛА

Росія продовжує адаптацію бойових машин піхоти БМД-4М до умов сучасної війни, де ключову роль відіграють безпілотні літальні апарати. Машина отримає нову 30-мм автоматичну гармату, здатну використовувати боєприпаси з дистанційним підривом. Ця зброя розроблена спеціально для ураження дронів на різних висотах і дистанціях.

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Про це 16 квітня повідомили оглядачі Army Recognition, з посиланням на російські джерела.

Модернізація спрямована на підвищення виживаності російських повітряно-десантних військ під час проведення штурмових, диверсійних та інших операцій. Крім нового озброєння, основна 100-мм гармата БМД-4М буде адаптована для використання снарядів повітряного підриву, що розширить можливості ураження повітряних і легкоброньованих цілей.

Ці зміни, зазначають аналітики, пов'язані з необхідністю оперативної адаптації до масованого застосування дронів в Україні.

Технічні особливості БМД-4М

БМД-4М — гусенична бойова машина масою 14 тонн, призначена для десантування з транспортних літаків Іл-76МД-90А. Машину обладнано дизельним двигуном УТД-29 потужністю 500 к.с., що забезпечує швидкість до 70 км/год по шосе і 10 км/год на воді, при запасі ходу до 500 км.

Озброєння БМД-4М включає:

100-мм гармату 2А70 з автозарядкою, здатну використовувати керовані ракети 9М117М1 "Аркан" з дальністю до 5500 м;

коаксіальну 30-мм гармату 2А72 з дальністю до 4000 м;

7,62-мм кулемет ПКТ.

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Система управління вогнем повністю цифрова: приціли для навідника і командира, балістичний комп'ютер, автоматичний супровід цілей та інтерфейс для роботи по неспостережуваних цілях.

Машина вміщує екіпаж із трьох осіб і до шести десантників. Корпус і башту виготовлено зі звареної алюмінієвої броні, що захищає від 30-мм снарядів у лобову проєкцію і від 7,62-мм снарядів у бічну.

Також оглядачі звернули увагу, що з урахуванням досвіду бойових дій в Україні, на БМД-4М встановлені "мангали" проти FPV-дронів і засоби РЕБ для придушення каналів управління безпілотників.

У конструкції машини також було посилено вразливі компоненти. Зокрема, впроваджено нову систему натягу гусениць, аналогічну тій, що застосовується на БМП-3, для запобігання їхньому провисанню в умовах інтенсивної експлуатації.

Нагадаємо, українські бійці вже зустрічалися на полі бою з бронемашиною БМД-4. Зокрема, під час операції в Курській області десантники ЗСУ знищили бронемашину російських військ за допомогою безпілотників.