Российская БМД-4М получит модернизированную 30-мм пушку для защиты от БПЛА

Россия продолжает адаптацию боевых машин пехоты БМД-4М к условиям современной войны, где ключевую роль играют беспилотные летательные аппараты. Машина получит новую 30-мм автоматическую пушку, способную использовать боеприпасы с дистанционным подрывом. Это оружие разработано специально для поражения дронов на различных высотах и дистанциях.

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Об этом 16 апреля сообщили обозреватели Army Recognition, со ссылкой на российские источники.

Модернизация направлена на повышение выживаемости российских воздушно-десантных войск при проведении штурмовых, диверсионных и других операций. Помимо нового вооружения, основная 100-мм пушка БМД-4М будет адаптирована для использования снарядов воздушного подрыва, что расширит возможности поражения воздушных и легкобронированных целей.

Данные изменения, отмечают аналитики, связаны с необходимостью оперативной адаптации к массированному применению дронов в Украине.

Технические особенности БМД-4М

БМД-4М — гусеничная боевая машина массой 14 тонн, предназначенная для десантирования с транспортных самолетов Ил-76МД-90А. Машина оборудована дизельным двигателем УТД-29 мощностью 500 л.с., что обеспечивает скорость до 70 км/ч по шоссе и 10 км/ч на воде, при запасе хода до 500 км.

Вооружение БМД-4М включает:

100-мм пушку 2А70 с автозарядкой, способную использовать управляемые ракеты 9М117М1 "Аркан" с дальностью до 5500 м;

коаксиальную 30-мм пушку 2А72 с дальностью до 4000 м;

7,62-мм пулемет ПКТ.

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Система управления огнем полностью цифровая: прицелы для наводчика и командира, баллистический компьютер, автоматическое сопровождение целей и интерфейс для работы по ненаблюдаемым целям.

Машина вмещает экипаж из трех человек и до шести десантников. Корпус и башня изготовлены из сварной алюминиевой брони, защищающей от 30-мм снарядов в лобовую проекцию и от 7,62-мм снарядов в боковую.

Также обозреватели обратили внимание, что с учетом опыта боевых действий в Украине, на БМД-4М установлены "мангалы" против FPV-дронов и средства РЭБ для подавления каналов управления беспилотников.

В конструкции машины также были усилены уязвимые компоненты. В частности, внедрена новая система натяжения гусениц, аналогичная применяемой на БМП-3, для предотвращения их провисания в условиях интенсивной эксплуатации.

Напомним, украинские бойцы уже встречались на поле боя с бронемашиной БМД-4. В частности, в ходе операции в Курской области десантники ВСУ уничтожили бронемашину российских войск с помощью беспилотников.