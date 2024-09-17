Десантники ВСУ эффектно подбили современную БМД-4 оккупантов в Курской области (видео)

В ДШВ заявили, что россияне вели стрельбу по жилой застройке с места остановки, а украинские расчеты артиллеристов и FPV-дронов остановили вражескую технику.

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Украинские десантники подвели очередную БМД российских ВДВ в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Командования десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Слаженными действиями подвели современную российскую боевую машину десанта БМД-4", — сказано в сообщении.

В ДШВ заявили, что противник заехал на боевой машине с десантом в село, зная, что его контролируют украинские силы. Россияне вели стрельбу по жилой застройке с места остановки, а украинские расчеты артиллеристов и FPV-дронов остановили вражескую технику и сделали невозможным ее дальнейшее использование.

В пресс-службе отметили, что огонь артиллерии при первых обстрелах повредил боевую машину противника. В это же время один из украинских fpv-дронов пытался нанести удар по вражеской броне, но сработал РЭБ.

"Второй и третий полет оказался успешным. Машина откатилась, раненый и контуженый десант разбежался по руинам русской деревни, где их уже ждут наши воины", — сказано в сообщении.

Что известно о БМД-4

Российская боевая гусеничная плавающая машина, предназначена для транспортировки личного состава. Была принята на вооружение ВС России 31 декабря 2004 года.

Ранее Фокус писал, что ВС РФ находятся в "котле" под Кореневым. ВСУ удалось полностью окружить вражескую группировку, но периодически происходят успешные попытки ВС РФ прорваться к окруженным с БК и едой, рассказали в DeepState.

Также военный обозреватель Сергей Згурец заявил, что ВС РФ бьют по логистике, ВСУ начали вторую фазу прорыва. По его словам, российские войска пытаются вернуть контроль над селом, расположенным в 5 км от логистической трассы ВСУ под Суджей. Эксперт предупредил, что начинается вторая фаза боев на данном направлении.