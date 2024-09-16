ВС РФ бьют по логистике, ВСУ начали вторую фазу прорыва, — обозреватель (видео)

Российские войска пытаются вернуть контроль над селом, расположенным в 5 км от логистической трассы ВСУ под Суджей, пояснил военный аналитик Сергей Згурец. Он предупредил, что начинается вторая фаза боев на данном направлении.

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Подразделения ВСУ готовятся к новой фазе прорыва в Курской области, которая будет заключаться в ответе на контратаки ВС РФ. При этом у украинских военных должно быть достаточно оружия и техники, чтобы удерживать логистический путь и пытаться наступать на российские позиции с другой стороны. О деталях боев под Курском руководитель Defense Express Сергей Згурец рассказал в эфире "Еспресо".

Згурец пояснил, что украинское наступление под Курском изменило "парадигму войны" и показало, что ВСУ может осуществлять неожиданные, но хорошо спланированные, операции. После прорыва в начале августа россиянам понадобился месяц, чтобы начать контратаки. В связи с этим украинские военные начали вторую фазу наступления, подчеркнул эксперт. По его мнению, борьба идет за логистический путь, который идет от Суджи до Коренево — по этой дороге ВСУ подвозят оружие. Россияне пытаются перерезать дорогу, но им это пока не удается, подытожил Згурец.

Прорыв в Курской области — Згурец о боях в РФ 16 сентября см. с 0:51

Прорыв в Курской области — детали

Представители Defense Express назвал населенные пункты, возле которых россияне прилагают максимум усилий. В частности, это Снагость и село Любимовка, расположенное несколько западнее. Любимовка — в 5 км от логистической трассы ВСУ, и именно здесь давит российская группировка, которая собралась южнее Коренево. С другой стороны, украинские военные также начали наступление, минимум, с трех направлений, отметил Згурец. В частности, они атакуют западнее Снагости и возле сел Веселое и Медвежье, заявил он.

"Сейчас враг пытается без дополнительных резервов все-таки сдержать наше продвижение и усложнить нашу логистику. А мы, наоборот, создаем существенные угрозы для противника на этом участке. У нас есть силы и средства, которые позволяют и дальше удивлять противника и ставить его в крайне невыгодное положение", — пояснил эксперт.

На карте боевых действий портала "Радио Свобода" видим населенные пункты, о которых упомянул Згурец. Заметны участки, на которых враг наступает западнее Суджи, а также населенные пункты, от которых пошли новые атаки ВСУ. Украинское командование не комментирует ситуацию на данном отрезке фронта.

Прорыв в Курской области — ситуация 16 сентября возле Снагость Фото: Радио Свобода

Отметим, 16 сентября аналитики The Finacial Times сравнили прорыв в Курской области и создание плацдарма ВСУ в Крынках в Херсонской области. Они объяснили, что успех Сил обороны будет зависеть от тактики, которую выберет российское командование. Вероятно, оно решит не перебрасывать значительные силы в точку прорыва, а будет постепенно истощать подразделения ВСУ.

Напоминаем, издание Forbes рассказало об особенностях атаки украинских подразделений вглубь РФ и о технике, которую они используют.