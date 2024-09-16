Зондируют позиции: ВС РФ усиливают давление на ВСУ в Курской области, говорят об успехах, — FT

Через месяц после начала прорыва в Курской области Минобороны РФ перебросило на линию боев вдвое меньшее количество сил, чем требовалось бы для вытеснения ВСУ, пояснили аналитики. Они предлагают вспомнить о Крынках и предположили, что россияне могут не допустить тогдашних просчетов.

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Украинское командование может не планировать новых территориальных достижений в Курской области. Вместо этого бойцы ВСУ должны закрепиться и пытаться выманить как можно больше российских подразделений с поля боя на Донбассе. Осуществились ли планы Украины и что задумали в РФ, проанализировало издание The Financial Times.

Аналитики издания подытожили публичные заявления украинского и российского командования, данные анонимных представителей разведки и сообщения милитаристских блогеров. Они согласились с тем, что ВС РФ начали ограниченную контрнаступательную операцию в Курской области, в которой в течение месяца украинцы удерживают почти 1 300 кв. км. На портале объяснили, что успехи Украины под Курском зависят от тактики, которую выберет российское командование. При этом они сравнили ситуацию под Курском с боями в Крынках, где россияне в течение длительного времени воевали значительными силами, чтобы вернуть контроль над клочком берега. По мнению аналитиков FT, в той ситуации российскому командованию следовало бы окружить и локализовать этот плацдарм ВСУ, чтобы сделать его безопасным.

"Если бы Россия играла в долгую игру, выделив лишь ограниченные ресурсы на Курск, она могла бы еще больше растянуть и измельчить украинские силы. Если Москва выберет более "минимальный" подход в Курске, тогда этот гамбит может не окупиться Киеву", — привели журналисты выводы старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли.

Прорыв в Курской области — бои 16 сентября

На портале FT привели карту боевых действий в Курской области, на которой ярко-красным цветом обозначили три направления возможных контратак ВС РФ. Больше всего красного — возле села Снагость: милитарные блогеры РФ заверили, будто россияне здесь подвинули позиции ВСУ. На карте боев, созданных "Радио Свобода" видим "розовые" участки, которые могли вновь оказаться под контролем россиян.

Прорыв в Курской области — атаки ВС РФ согласно данным FT 16 сентября Фото: Financial Times Прорыв в Курской области — атаки ВС РФ согласно данным "Радио Свобода" 16 сентября Фото: Радио Свобода

Аналитики FT рассказали о действиях, которые по состоянию на 16 сентября предприняло российское командование для изменения ситуации под Курском. На поле боя заметили военных 51-го парашютно-десантного полка и 155-й бригады морской пехоты ВС РФ. Также видели восемь танков. На сегодняшний день для отражения украинского прорыва планируется задействовать 38 тыс. человек живой силы, но этого слишком мало: нужно около 100 тыс., которых пока не видно, говорится в статье.

"Сил, которые Россия собрала там, недостаточно, чтобы полностью отвоевать территорию. Операция на этой неделе, кажется, что это было просто "зондирование" линии обороны Украины", — привели журналисты слова западных аналитиков и позицию военного аналитика группы Conflict Intelligence Team Руслана Левиева.

Отметим, украинское командование в ежедневных отчетах не комментирует прорыв в Курской области. Согласно данным аналитиков "Института изучения войны", ВСУ не отошли от российского села Глуховка. Наоборот, они заметили продвижение украинских войск южнее этого населенного пункта: возле сел Веселое, Новый Шлях, Медвежье.

Напоминаем, издание Forbes рассказало о военной технике, которую ВСУ применяют для продвижения в Курской области.