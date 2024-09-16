Зондують позиції: ЗС РФ посилюють тиск на ЗСУ в Курській області, говорять про успіхи, — FT
Через місяць після початку прориву в Курській області Міноборони РФ перекинуло на лінію боїв удвічі меншу кількість сил, ніж було б потрібно для витіснення ЗСУ, пояснили аналітики. Вони пропонують згадати про Кринки і припустили, що росіяни можуть не допустити тодішніх прорахунків.
Українське командування може не планувати нових територіальних здобутків в Курській області. Натомість бійці ЗСУ повинні закріпитись і намагатись виманити якнайбільше російських підрозділів з поля бою на Донбасі. Чи здійснились плани України та що задумали у РФ, проаналізувало видання The Financial Times.
Аналітики видання підсумували публічні заяви українського та російського командування, дані анонімних представників розвідки та дописи мілітарних блогерів. Вони погодились з тим, що ЗС РФ почали обмежену контрнаступальну операцію в Курській області, у якій протягом місяця українці втримують майже 1 300 кв. км. На порталі пояснили, що успіхи України під Курськом залежать від тактики, яку обере російське командування. При цьому вони порівняли ситуацію під Курськом з боями в Кринках, де росіяни протягом тривалого часу воювали значними силами, щоб повернути контроль над клаптиком берега. На думку аналітиків FT, у тій ситуації російському командуванню варто було б оточити та локалізувати цей плацдарм ЗСУ, щоб зробити його безпечним.
"Якби Росія грала в довгу гру, виділивши лише обмежені ресурси на Курськ, вона могла б ще більше розтягнути та подрібнити українські сили. Якщо Москва обере більш "мінімальний" підхід у Курську, тоді цей гамбіт може не окупитися Києву", — навели журналісти висновки старшого наукового співробітника Інституту досліджень зовнішньої політики Роба Лі.
Прорив в Курській області — бої 16 вересня
На порталі FT навели карту бойових дій в Курській області, на якій яскраво-червоним кольором позначили три напрямки можливих контратак ЗС РФ. Найбільше червоного — біля села Снагость: мілітарні блогери РФ запевнили, начебто росіяни тут посунули позиції ЗСУ. На карті боїв, створених "Радио Свобода" бачимо "рожеві" ділянки, які могли знов опинитись під контролем росіян.
Аналітики FT розповіли про дії, які станом на 16 вересня вжило російське командування для зміни ситуації під Курськом. На полі бою помітили військових 51-го парашутно-десантного полку та 155-ї бригади морської піхоти ЗС РФ. Також бачили вісім танків. На сьогодні для відбиття українського прориву планують застосувати 38 тис. осіб живої сили, але цього надто мало: потрібно близько 100 тис., яких поки що не видно, ідеться у статті.
"Сил, які Росія зібрала там, недостатньо, щоб повністю відвоювати територію. Операція цього тижня, здається, що це було просто "зондування" лінії оборони України", — навели журналісти слова західних аналітиків і позицію військового аналітика групи Conflict Intelligence Team Руслана Левієва.
Зазначимо, українське командування у щоденних звітах не коментує прорив в Курській області. Згідно з даними аналітиків "Інституту вивчення війни", ЗСУ не відійшли від російського села Глухівка. Навпаки, вони помітили просування українських військ південніше цього населеного пункту: біля сіл Веселе, Новий Шлях, Медвеже.
Нагадуємо, видання Forbes розповіло про військову техніку, яку ЗСУ застосовують для просування в Курській області.