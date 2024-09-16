Зондують позиції: ЗС РФ посилюють тиск на ЗСУ в Курській області, говорять про успіхи, — FT

Через місяць після початку прориву в Курській області Міноборони РФ перекинуло на лінію боїв удвічі меншу кількість сил, ніж було б потрібно для витіснення ЗСУ, пояснили аналітики. Вони пропонують згадати про Кринки і припустили, що росіяни можуть не допустити тодішніх прорахунків.

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Українське командування може не планувати нових територіальних здобутків в Курській області. Натомість бійці ЗСУ повинні закріпитись і намагатись виманити якнайбільше російських підрозділів з поля бою на Донбасі. Чи здійснились плани України та що задумали у РФ, проаналізувало видання The Financial Times.

Аналітики видання підсумували публічні заяви українського та російського командування, дані анонімних представників розвідки та дописи мілітарних блогерів. Вони погодились з тим, що ЗС РФ почали обмежену контрнаступальну операцію в Курській області, у якій протягом місяця українці втримують майже 1 300 кв. км. На порталі пояснили, що успіхи України під Курськом залежать від тактики, яку обере російське командування. При цьому вони порівняли ситуацію під Курськом з боями в Кринках, де росіяни протягом тривалого часу воювали значними силами, щоб повернути контроль над клаптиком берега. На думку аналітиків FT, у тій ситуації російському командуванню варто було б оточити та локалізувати цей плацдарм ЗСУ, щоб зробити його безпечним.

"Якби Росія грала в довгу гру, виділивши лише обмежені ресурси на Курськ, вона могла б ще більше розтягнути та подрібнити українські сили. Якщо Москва обере більш "мінімальний" підхід у Курську, тоді цей гамбіт може не окупитися Києву", — навели журналісти висновки старшого наукового співробітника Інституту досліджень зовнішньої політики Роба Лі.

Прорив в Курській області — бої 16 вересня

На порталі FT навели карту бойових дій в Курській області, на якій яскраво-червоним кольором позначили три напрямки можливих контратак ЗС РФ. Найбільше червоного — біля села Снагость: мілітарні блогери РФ запевнили, начебто росіяни тут посунули позиції ЗСУ. На карті боїв, створених "Радио Свобода" бачимо "рожеві" ділянки, які могли знов опинитись під контролем росіян.

Прорив в Курській області - атаки ЗС РФ згідно з даними FT 16 вересня Фото: Financial Times Прорив в Курській області - атаки ЗС РФ згідно з даними "Радио Свобода" 16 вересня Фото: Радио Свобода

Аналітики FT розповіли про дії, які станом на 16 вересня вжило російське командування для зміни ситуації під Курськом. На полі бою помітили військових 51-го парашутно-десантного полку та 155-ї бригади морської піхоти ЗС РФ. Також бачили вісім танків. На сьогодні для відбиття українського прориву планують застосувати 38 тис. осіб живої сили, але цього надто мало: потрібно близько 100 тис., яких поки що не видно, ідеться у статті.

"Сил, які Росія зібрала там, недостатньо, щоб повністю відвоювати територію. Операція цього тижня, здається, що це було просто "зондування" лінії оборони України", — навели журналісти слова західних аналітиків і позицію військового аналітика групи Conflict Intelligence Team Руслана Левієва.

Зазначимо, українське командування у щоденних звітах не коментує прорив в Курській області. Згідно з даними аналітиків "Інституту вивчення війни", ЗСУ не відійшли від російського села Глухівка. Навпаки, вони помітили просування українських військ південніше цього населеного пункту: біля сіл Веселе, Новий Шлях, Медвеже.

Нагадуємо, видання Forbes розповіло про військову техніку, яку ЗСУ застосовують для просування в Курській області.