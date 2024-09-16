ВСУ продвинулись в Глушковском районе Курской области, — OSINT (карты)

По данным вашингтонских аналитиков ISW, ВСУ продолжают наступление на южной окраине Веселого, вблизи Нового Пути и Медвежьего Курской области.

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ВСУ продвинулись в Глушковском районе Курской области, а российские силы, по некоторым данным, недавно вернули территории в этом районе по состоянию на 15 сентября. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 15 сентября.

Один из российских военкоров 14 сентября заявил о том, что ВСУ продвинулись к юго-восточной окраине Вольфино (к юго-западу от Глушково).

Карта DeepState: ВСУ продвинулись в Курской области

15 сентября также сообщалось, что ВС РФ вернули контроль над Веселым, но ISW не подтверждает этого. По данным российских источников, украинские силы продолжают наступательные операции на южной окраине Веселого, вблизи Нового Пути и Медвежьего.

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Сообщалось также, что ВСУ продолжают атаки в Любимовке и окрестностях, около Малой Локни 14 и 15 сентября.

Карта ISW: ВСУ продвинулись в Курской области

ВС РФ недавно продвинулись на украинском выступе в Курской области и, по имеющейся информации ISW, недавно установили контроль над одним населенным пунктом. Геолокационные кадры за 14 и 15 сентября показывают, что ВС РФ продвинулись в полях к востоку от населенного пункта 10-й Октябрь и незначительно — к западу от Любимовки.

Напомним, что, по оценкам Forbes, ВСУ продолжают продвигаться в Курской области.

Также сообщалось, что российские войска продвинулись возле четырех населенных пунктов Украины.