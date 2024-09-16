Враг продвинулся возле четырех населенных пунктов: что происходит на фронте

Войска оккупантов продвинулись на Северском, Покровском направлениях и под Угледаром Донецкой области. Офицер ВСУ под псевдонимом "Алекс" отмечает, что ВС РФ поняли, что "штурмовать в лоб" Селидово для них невыгодно, поэтому решили обходить город южнее из района Украинская.

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Российские оккупанты продвинулись возле Колесниковки, Катериновки, Водяного, Угледара, в Спирном и Украинске. Это прошло на фоне продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Об этом сообщает Deep State, обновив карты в реальном времени.

Продвижение врага Фото: Deep State

Военные ВСУ отмечают, что россияне поняли, что "штурмовать в лоб" Селидово для них невыгодно, приняли решение обходить город южнее из района Украинская.

"Не сказал бы что они большими силами подошли с фланга, пока были замечены одиночными группами в посадках, но это тревожный звоночек, на который надо реагировать и принимать меры, пока на то есть время я ситуация далека от критической", — пишет лейтенант ВСУ под псевдо "Алекс".

В то же время в Генштабе ВСУ проинформировали, что за 15 сентября произошло 137 боевых столкновений.

"Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение. Наибольшее количество боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях", — сообщили в Генштабе.

Российские захватчики нанесли по территории Украины 56 авиаударов, сбросив 83 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 428 дронов-камикадзе и осуществили почти 2800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Продвижение врага Фото: Deep State

На Харьковском направлении враг безуспешно пытался штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска. Вместе с тем, вражеская авиация с территории РФ нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по гражданской инфраструктуре города Харькова (четыре КАБ) и населенного пункта Русская Лозовая (два КАБ).

Последствия обстрела Харькова Фото: ГСЧС

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Кругляковки и Лозовой. Восемнадцать боев завершены, два — еще продолжаются.

На Краматорском направлении враг штурмовал наши позиции вблизи Ступочек и Курдюмовки. Силы обороны остановили все атаки захватчиков.

На Торецком направлении произошло 11 боестолкновений. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений возле Торецка, Дачного, Щербиновки и Нелиповки. Все атаки агрессора отбиты.

На Покровском направлении противник 34 раза атаковал в районах шести сел. 31 штурм был отбит, три боестолкновения еще продолжаются.

Всего в Генштбае отметили, что было ликвидировано 230 российских оккупантов. Также уничтожен ретранслятор и три единицы автомобильной техники.

Напомним, украинские военные начали использовать на передовой новую разработку — "дроны-драконы". Командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4 бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш сообщил, что новые дроны распыляют термит — смесь гранул оксида железа и алюминия. Всего за 20 секунд они способны поджечь лесополосу длиной примерно 100 метров. При этом смесь, которая горит, способна разъесть даже железо.