По информации издания, в то время, когда украинские военные продвигаются с помощью техники, вблизи села Веселое находятся неопытные бойцы ВС РФ, которые вообще не должны были бы участвовать в боях.

Related video

ВСУ удалось продвинулись в сторону села Веселое и сбросить "управляемую спутником планирующую бомбу" на здание с большим количеством россиян. Уничтожение позиций россиян и успешное продвижение Сил обороны Украины стало возможным с помощью целого арсенала военной техники — танков, беспилотников и самолетов, сообщает издание Forbes.

Пока неизвестно, какие украинские подразделения, кроме Khorne group, участвуют в боях за Веселое. На их видеозаписях видны бронированные грузовики Kirpi турецкого производства — именно ими пользуется украинская морская пехота. Известно, что она участвует в боях на востоке от Курска, именно поэтому Forbes отмечает возможное ее присутствие и вблизи Веселого.

Издание указывает на российскую обеспокоенность ситуацией в Курской области, поскольку вблизи Веселого находится большое количество молодых и неопытных призывников. Они были призваны лишь на год и вообще не должны участвовать в боевых действиях.

"Напротив, украинцы... похоже, являются закаленными в боях добровольцами, которых поддерживают танки, беспилотники и военные самолеты", — отметило издание.

Напомним, 14 сентября Силами обороны Украины удалось осуществить прорыв на новом участке фронта в Курской области в направлении населенного пункта Веселое. Под угрозой окружения оказалось большое количество российских срочников.

Впоследствии стало известно, что украинские силы прошли на глубину "нескольких километров". Сейчас 8 тысячам российских военных грозит "котел". В целом украинские военные отмечают, что операция в Курской области — уникальная и оценивают ее как"одну из самых серьезных операций за 400 лет".