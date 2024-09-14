Километры вглубь: в Курской области новый прорыв украинских войск, что известно (карта, видео)

116 отдельная механизированная бригада сообщает, что украинским войскам удалось не только продвинуться вперед. Под угрозой окружения находится большое количество российских срочников, что позволит пополнить обменный фонд

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Силы обороны Украины совершили прорыв на новом участке фронта в Курской области. Прорыв российской границы состоялся в направлении населенного пункта Веселое. Соответствующее видео было опубликовано подразделением Khorne Group 116 отдельной механизированной бригады.

В подразделении заявили, что под угрозой окружения находится российская группировка срочников количеством не менее тысячи человек. Это позволит пополнить обменный фонд.

"Зашли, в новом месте, на километры, в росиюшку ..... группировки российских срочников в не одну тысячу человек под угрозой окружения", — указано в сообщении.

Направление нового прорыва Сил обороны

В Институте изучения войны (ISW) также пишут о продвижении украинских войск в Глушковском районе Курской области 13 сентября.

"Геолокационные кадры, опубликованные 13 сентября, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись к югу от Веселого (к юго-западу от Глушково и в трех километрах от международной границы)", — отметили там.

Карта прорыва ВСУ в Курской области

Прорыв в Курской области: что известно сейчас

Напомним, что ВС РФ в соответствии с приказом президента РФ Владимира Путина будут пытаться отбить подконтрольные Украине российские территории до 1 октября. Поэтому российские войска пытаются наступать по обе стороны от Суджи.

Украинские войска в ответ на контрнаступление начали новые атаки к западу от Снагости Курской области и по всему украинскому выступлению в регионе. Сообщалось о механизированных атаках украинскими войсками в районе Глушково.

12 сентября российские войска продолжали контратаки по всему украинскому выступу, но из-за ответных наступательных и оборонительных действий украинских сил ВС РФ продвинулись незначительно. Они имели успехи только в тех районах Курской области, которые украинские силы контролировали не полностью или же не пытались контролировать.