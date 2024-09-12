Путин дал приказ: Forbes рассказало детали контратак ВС РФ в Курской области

Подразделения ВС РФ с двух сторон давят на позиции ВСУ в Курской области. В то же время украинские военные успешно наступали на восточном фланге возле Суджи и замедлили отступление на Донбассе, рассказали журналисты.

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Украина будет и в дальнейшем пытаться удержать позиции в Курской области и сопротивляться мощному давлению РФ под Покровском. При этом могут считать, что это важнее, чем потери украинской территории на Донбассе. О ситуации на поле боя и возможном ходе событий написали на портале Forbes.

Журналисты напомнили, что ВС РФ получили приказ от президента Владимира Путина отбить подконтрольные Украине российские территории до 1 октября. Сразу после этого войска двинулись в атаку по обе стороны от Суджи. Вместе с тем продолжаются штурмы россиян на Покровском направлении, где их продвижение удалось несколько замедлить резервами, которые были у Сил обороны. В статье объяснили, что Украина будет пытаться и дальше держаться в Курской области и отбиваться под Покровском.

"Генштаб в Киеве рассчитал, что захват части Курска стоит потери части Донецкой области. Не понятно, смогут ли украинцы сделать то и другое теми силами, которыми они располагают", — подытожило Forbes, опираясь на мнение британского чиновника.

Прорыв Курской области — детали

Наступление на западном фланге под Курском происходит в районе села Снагость, рядом с которым есть "клин" ВСУ в сторону села Комаровка. На восточном фланге — атаки рядом с Уланок. В статье отмечается, что не ясно, каким образом российское командование могло собрать достаточное количество техники и живой силы для ударов у Снагости, поскольку ВСУ уничтожили мосты через реку Сейм и регулярно взрывают паромы. Вероятно, новые подразделения подошли из Коренево, к которому ведет дорога из Рыльска и мостов на ней не заметно. Украинские позиции атаковали восемь танков и другая бронетехника ВС РФ, но бойцы ВСУ продолжают держаться, несмотря на давление, подытожили журналисты.

После начала российских контратак уже произошли изменения на Курском направлении, объясняется в статье. Во-первых, ВСУ смогли вернуть некоторые позиции под селом Уланок. Во-вторых, украинцы продолжают давить на юго-западе от Снагости. При этом логистические пути Сил обороны проходят через Сумы, которые страдают от регулярных ударов ВС РФ.

В отчетах Генштаба ВСУ нет информации о ситуации на российской территории. На карте "Радио Свобода" есть свежие отметки от 11 сентября, которые показывают точки атаки ВС РФ на западном фланге (розовые) и ВСУ на восточном (желтые).

Порыв в Курской области по состоянию на 12 сентября Фото: Радио Свобода

Отметим, 5 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью CNN, что Украина достигла поставленных целей прорыва в Курской области. Генерал озвучил семь задач, среди которых — защитить Сумскую область от наступления РФ и пополнить обменный фонд. Тогда же президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет удерживать контроль на российской территории до тех пор, пока Владимир Путина не согласится на мирные переговоры.

Напоминаем, 10 сентября в СМИ опубликовали ориентировочный"план победы", созданный Зеленским и украинским командованием.