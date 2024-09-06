Курскую область не отдадим: какой план у Зеленского, чтобы начать переговоры с Путиным

Украина будет удерживать захваченные территории РФ до тех пор, пока не заставит Путина сесть за стол переговоров, заявляет президент Владимир Зеленский. Насколько оправданной является подобного рода тактическая игра официального Киева, выяснял Фокус.

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О том, что Украина будет удерживать полученные в результате Курской операции территории РФ, президент рассказал в интервью NBC News.

По словам Владимира Зеленского, полученные российские территории являются неотъемлемой частью его "плана победы" по завершению войны, с которым он уже в сентябре намерен ознакомить союзников, в частности, президента США Джо Байдена.

"Сейчас она (территория. — Ред.) нам нужна", — сказал глава государства. В то же время он подчеркнул, что не может обсуждать, планирует ли Украина попытаться захватить еще больше российской территории: "Это как начало нашей Курской операции, когда мы сохраняли тишину. Поэтому, при всем уважении, я не могу об этом говорить, я думаю, что успех очень близок к неожиданности".

Между тем, мнения экспертов, с которыми пообщался Фокус, разделились относительно того, правильна ли очерченная президентом Зеленским линия по удержанию российских земель до путинской готовности садиться и договариваться о завершении войны.

Как и почему Путин видит позитивные для себя сигналы от Запада

В частности, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар в разговоре с Фокусом отмечает следующее: "На мой взгляд, здесь необходимо было сохранять то, что называется стратегической двусмысленностью, поскольку такого рода формулировка, которую озвучил президент Зеленский, нацеливает Курскую операцию в определенном направлении, давая врагу возможность использовать это в соответствии эти своими трактовками ситуации. Поэтому не следовало спешить с однозначностями, но уж, как говорится, имеем то, что имеем. Очевидно, что в этой ситуации действия Кремля будут идти от обратного. То есть, Москва будет постоянно доказывать, что никто не может заставить ее действовать не по ее правилам, которые были сформулированы еще перед началом "СВО".

Эксперт, отметив, что когда Путин заявляет о якобы готовности к переговорам, он имеет в виду переговоры с США, добавил: "Поэтому для Путина перевод формата диалога с Вашингтона на Киев, означает де-факто признание субъектности Украины как страны, которая дает отпор российской агрессии. Этого себе Путин позволить не может, потому что он же воюет с "киевской хунтой". Поэтому Путин сигналы из Киева может просто игнорировать, отдавая эту тему на откуп в плане публичного комментирования Захаровой, Пескову и другим "говорящим головам".

По словам Владимира Зеленского, полученные российские территории являются неотъемлемой частью его "плана победы" Фото: Getty Images

Россия, отмечает Михаил Гончар, заточила свою экономику на длительную войну, эта экономика "трещит, но держится", поэтому переговоры для Путина являются ничем иным, как способом получения оперативной паузы.

"Мы уже сейчас видим, что миссия МВФ впервые с момента полномасштабной войны планирует приехать в Москву, хотя этого не должно было бы быть. Также уже слышны голоса о необходимости смягчения антироссийских санкций и тому подобное. Таким образом Путин видит индикаторы того, что ему удается продавить свою позицию, а затем вопрос переговоров не является для него немедленно необходимым. Он будет ждать, пока Запад не созреет к тому, чтобы давить на Украину, склоняя ее к диалогу с РФ в большей степени на ее условиях", — подчеркивает эксперт.

Он прогнозирует, если такие переговоры и начнутся, то Россия, накапливая за их ширмой силы, через некоторое время прервет их, обвинив во всем украинскую сторону или Запад. "Да, Курская операция эту переговорную задумку РФ сломала, но, знаете, Кремль — это как крокодил, который никогда не ползет назад. Поэтому Москва и в дальнейшем будет придерживаться такой же тактики по использованию переговорной темы в своих целях", — заключает Михаил Гончар.

После Курской операции нужно переходить на следующий этап

В свою очередь политолог Тарас Загородний в разговоре с Фокусом акцентирует: "Я считаю, что тактика Киева по удержанию российских территорий до тех пор, пока Путина не удастся усадить за стол переговоров, является вполне правильной. Почему? Потому что раньше нас фактически склоняли к капитуляции, а теперь шахматная доска фактически перевернута и все заявления об остановке на линии разграничения и начале переговоров выглядят, как план расчленения России. Так Украина ставит перед фактом: помогайте дальше. Кстати, мы довольно часто жалуемся на наше военно-политическое руководство, но Курская операция наглядно продемонстрировала высокий организационный уровень государственного аппарата".

"Киев недостаточно использовал потенциал того, что Украина захватила часть территории РФ", — эксперт Фото: Getty Images

Подчеркнув, что Курская операция сильно "пошатнула" Путина, политолог добавил: "Авторитет России уничтожен как минимум лет на 50 вперед, потому что россияне раньше постоянно торговали тем, что они готовы гарантировать безопасность Европы. А какую теперь, спрашивается, безопасность Европы, вы можете гарантировать, если не в состоянии защитить даже себя? И, кстати, недавний опрос "Левада-Центр" показал, что 90% россиян считают это большой проблемой. Тем временем 200 тысяч беженцев носятся по России, рассказывая об отсутствии власти и армии".

Эксперт считает, что Путин никогда не собирался вести переговоры с Украиной. Вместо этого, он хочет переговоров с США по теме Украины. "Путин, по сути предлагая Мюнхен 38 года, стремится, чтобы Соединенные Штаты документально засвидетельствовали аннексию Украины. Понятно, что Запад на это никогда не пойдет, но Кремль продолжает гнуть свою линию", — отмечает Тарас Загородний.

Киев собирается усадить Путина за стол переговоров Фото: ТАСС

Отвечая на вопрос о том, каким образом при подобной тактике Кремля, Киев собирается усадить Путина за переговорный стол, эксперт констатировал: "После успешной Курской операции нужно переходить на следующий этап и в осенне-зимний период максимально долбить по энергетике РФ. Кстати, я думаю, что совершенно не случайно в Россию залетели дроны в то время, как Умеров был в Вашингтоне. Это тоже своеобразная демонстрация силы США, мол, давайте нам по-хорошему необходимое оружие и мы все быстро завершим, что позволит сохраниться какому-то там режиму Путина. А следует четко понимать, что Запад, в частности, Вашингтон, играет на стабильность путинского режима, несмотря на все эти разговоры о демократии и прочий бред, который они любят нам впаривать".

Вполне реальным сценарием выхода России из войны эксперт считает удары по Москве и создание там во время зимних морозов блэкаута.

"При таких раскладах, с учетом их нравов, половина России мгновенно сбежится грабить Москву — и это будет реальная дестабилизация. Поэтому сейчас Украина и говорит Западу: или давайте по-хорошему решать вопрос, или будет по-плохому, поскольку вы уже достали со своими лицемерными и лживыми заявлениями о том, как сильно вы якобы поддерживаете Украину. Поэтому, должны и у Запада просить обещанное, и свое оружие параллельно штамповать", — акцентирует Тарас Загородний.

Наряду тем, по его мнению, Киев не достаточно использовал потенциал того, что Украина захватила часть территории РФ. Политолог считает, что нужно ставить Запад перед фактом того, что новая демократическая Россия, за которую они якобы ратуют — это матрица Украины.

Собственно, эту матрицу Тарас Загородний изображает следующим образом: "Внутренний контур — стоят наши войска, а на внешнем нужно создавать что-то вроде иностранного легиона. Есть за границей так называемые новые русские? Есть. Ну, так вот вам, уважаемые, начинайте строить свою демократию с Курщины, или мы найдем других новых русских, которые будут это делать. Эту историю, которая очень пугает Кремль, считаю, следует упаковывать в красивую обертку и продавать наружу, что вот, мол, смотрите, Украина строит демократическую Россию. Попутно, мы будем качать Российскую Федерацию, ведь это хороший способ ее дефрагментации".

Очерченный кейс с демократизацией РФ Тарас Загородний называет недоработкой украинской власти. В то же время политолог прогнозирует, что вскоре этот пробел будет заполнен.

Между тем о том, что Курская операция пока "не изменила стратегического мышления" Путина, сообщает американский Институт изучения войны (ISW). По оценке аналитиков ISW, Путин до сих пор считает, что Россия может постепенно "покорить" Украину путем медленного продвижения вперед и войны на истощение, продержавшись дольше, чем союзники, которые поддерживают Украину. Таким образом, заключают эксперты, Путин не хочет никаких мирных переговоров на условиях, отличных от "капитуляции Украины и Запада перед его требованиями".