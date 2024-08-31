Апокалипсис от Трампа: Зачем республиканец подыгрывает РФ по ситуации в Курской области

Бывший президент США, а ныне кандидат на эту должность Дональд Трамп заявляет, что Курская операция является предвестником Третьей мировой войны. Почему республиканец фактически подыгрывает Кремлю, и изменит ли он свою позицию в случае победы на выборах 5 ноября, выяснял Фокус.

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии, 78-летний Дональд Трамп, судя по всему, выступает против украинской операции в Курской области. В частности, наступление ВСУ на территорию РФ он называет признаком того, что "Третья мировая война ближе, чем когда-либо". "Посмотрите, что происходит в Украине! Они же рвутся в Россию! Что это значит? А это означает, что у вас будет Третья мировая война", — цитирует Трампа The Independent.

Это заявление республиканец озвучил на днях, выступая перед членами Ассоциации национальной гвардии в Детройте вскоре после того, как посетил панихиду на Арлингтонском национальном кладбище по американским военным, погибшим в результате теракта в Афганистане в 2021 году. Напомним, тогда смертник во время хаотичного вывода американских войск лишил жизни 13 военнослужащих США.

Трамп также заявлял, что Третья мировая война может случиться, если он проиграет президентские выборы Фото: Getty Images

Весьма показательно, что около недели назад тот же Трамп заявлял, что Третья мировая война может случиться, если он проиграет президентские выборы. По его словам, мир также стоит на пороге новой мировой войны из-за боевых действий на Ближнем Востоке между Израилем и ХАМАСом и российско-украинской войны. "Если мы победим, все решится очень быстро. Если же нет, то вы получите большие войны на Ближнем Востоке и, возможно, Третью мировую войну. Вы сейчас ближе к этому, чем когда-либо, потому что нашей страной руководят некомпетентные люди", — отмечал экс-президент.

В Кремле уже отреагировали на свежие заявления Дональда Трампа. Комментируя их, путинский спикер Песков отметил, что многие западные страны "по уши залезли в конфликт в Украине". При этом он добавил, что на сегодня действительно есть все основания для обеспокоенности, поэтому к подобным "алармистским" заявлениям можно относиться с пониманием. "Такие вылазки, как в Курской области, являются актами, которые до предела эскалируют напряженность", — подытожил спикер Кремля.

Между тем эксперты, с которыми пообщался Фокус, убеждены, что Дональд Трамп проводит свою игру, правила которой динамично переписывает прямо на ходу.

Трампу надо запугать избирателей

В частности, политолог Виктор Небоженко в разговоре с Фокусом замечает: "Очевидно, что заявление Трампа о том, что Курская операция может привести к Третьей мировой войне является благоприятным для Москвы, а не для Киева или Европы в целом. Впрочем, следует понимать, что каждый кандидат в президенты США, кроме как льстить избирателям, должен непременно их чем-то запугивать и шантажировать. А поскольку у Трампа на этом поприще "плодов" не густо, то он разыгрывает две карты. Первая касается того, что своим сопротивлением России Украина развязала мировую войну и вторая карта о том, что Китай — очень плохое государство. Вот и все его геополитические джокеры, которые являются очень абстрактными и от которых не веет — пахнет пропагандой".

Когда Трамп говорит о том, что Курская операция является предвестником Третьей мировой войны, то, отмечает политолог, он, хотя и прекрасно это понимает, "забывает" добавить, что Третья мировая началась еще в феврале 2022 года.

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"Задача Трампа сейчас выглядеть международным игроком, а не только местным политиком, поэтому он постоянно и "качает" тему российско-украинской войны, хотя на самом деле у него, как, кстати, и у демократов, пока нет четкого и последовательного плана того, как завершить эту войну. Но если Камала Харрис, как бывший прокурор, ценит вес каждого слова, то у Трампа язык без костей и он высказывается легкомысленно относительно чрезвычайно серьезных тем. То есть, он всеяден и ему абсолютно безразлично, о чем говорить и в каком ключе. И то, что он заявил, что может завершить войну, которая длится уже 2,5 года за несколько дней, свидетельствует о том, что он абсолютно демагогический персонаж, который в случае прихода в Белый дом может спокойно взять и заявить, что раньше он просто шутил", — отмечает Виктор Небоженко.

"Камала Харрис, как бывший прокурор, ценит вес каждого слова", — эксперт Фото: Getty Images

По убеждению эксперта, в случае победы на выборах Трамп достаточно быстро изменит свою риторику и начнет серьезно заниматься миром в Европе, "а не тем, что наступит Третья мировая война, которая по факту уже идет". Пока же, констатирует политолог, "как латентный фанат Путина" Трамп систематически подыгрывает россиянам. Наряду с тем, эксперт акцентирует, что республиканец подыгрывает только рос пропаганде, а не армии РФ.

"Российская пропаганда с упоением подхватывает слова Трампа и несется с заявлениями, мол, вот есть чрезвычайно хороший миротворец. Но на самом деле и Трамп, и кремлевские трубадуры прекрасно понимают, что быстро война не закончится, кто бы ни получил ключи от Овального кабинета по итогам президентских выборов в США 5 ноября", — заключает Виктор Небоженко.

Для чего Трамп рисует апокалиптические сценарии

В свою очередь политолог Максим Джигун в разговоре с Фокусом отмечает: "Я не стал бы искать какие-то конспирологические теории о договоренности штаба Трампа с Москвой. Свежие заявления Трампа о том, что Курская операция — это путь к Третьей мировой войне, как по мне, это скорее попытка команды кандидата-республиканца в рамках своего политтехнологического нарратива рисовать апокалиптические сценарии, которые могут произойти в случае его проигрыша. То есть, Трамп таким образом жестко заигрывает со своим электоратом — и без того поляризованным и напряженным по многим причинам, в том числе и из-за событий, происходящих на мировой арене".

Трамп жестко заигрывает со своим электоратом — и без того поляризованным и напряженным Фото: Getty Images

Подчеркнув, что согласно опросам одним из самых слабых звеньев четырехлетнего правления Байдена американцы считают именно внешнюю политику, эксперт резюмировал: "Именно поэтому Трамп всячески пытается заработать себе как можно больше политических дивидендов на этом направлении, заявляя, что если он не придет к власти, то и Третья мировая война начнется, и Китай перегонит США во всех смыслах, и Северная Корея станет запускать свое ядерное оружие. Иначе говоря, Трамп позиционирует себя в качестве незаменимого человека, который может решать сложные вопросы с непростыми, как он говорит иностранными политиками, упоминая при этом Си Цзиньпина, Путина, Ким Чен Ына и других лидеров тоталитарных и авторитарных государств".

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Политолог прогнозирует, что в случае победы Дональд Трамп сразу начнет назначать встречи с теми "тяжелыми ребятами", чтобы как можно быстрее решить проблемы, которые якобы накопились за время правления Байдена. Между тем, констатирует Максим Джигун, та большая радость, которая сейчас звучит из уст Пескова и других людей из окружения Путина, очень быстро может смениться на глубокую печаль, поскольку Трамп, "в отличие от голубей мира в лице Байдена или Харрис, которые выступают за дипломатическое урегулирование, привык играть с позиции силы, указывая всем, как действовать и что именно нужно только молча выполнять".

"Конечно, такая позиция Трампа в случае его победы не понравится Путину и в результате трамповский план "Победа за 24 часа" превратится в акты радикальной поддержки Украины и физического выбивания российской армии с территории Украины. Но сейчас российская пропаганда охотно использует такие сладкие для них заявления, которые звучат из уст Трампа с тем, чтобы подтвердить правильность своей террористической деятельности против Украины", — отмечает Максим Джигун.

Отдельно политолог акцентирует, что Трамп-кандидат и Трамп-президент — это фактически две разные политические фигуры, которые соответственно действуют и будут действовать по-разному.

Трамп и Харрис двигаются "ноздря в ноздрю"

Между тем, как свидетельствует обнародованный 29 августа опрос Reuters/Ipsos, кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис несколько увеличила отрыв от Трампа. В частности, общенациональный рейтинг Камалы Харрис в опросе составляет 45%, тогда как Дональда Трампа — 41%. Таким образом, дистанция между ними увеличилась с трех процентных пунктов, как было в конце июля, до четырех.

Трамп и Харрис двигаются "ноздря в ноздрю" Фото: Getty Images

Общенациональные опросы дают важные сигналы о взглядах американского электората, но победителя выборов определяют именно результаты голосования в каждом штате, попутно напоминает Reuters. В этом контексте следует отметить, что в семи штатах, которые в конечном итоге решили судьбу выборов 2020 года — Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина, — Трамп сейчас опережает Харрис с результатом 45% к 43%.