Захват украинскими войсками российских территорий приблизило начало третьей мировой войны, уверен Трамп. Политик снова повторил тезис, что сможет легко "помирить" Киев и Москву.

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Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп, выступавший перед членами Ассоциации национальной гвардии США в Детройте, попытался изобразить нынешнего главу Белого дома Джо Байдена и свою конкурентку на выборах, вице-президента Камалу Харрис как подталкивающих Америку к третьей мировой войне. Об этом пишет издание The Independent

Экс-президент, как отмечается, по-видимому, занял позицию против вторжения Украины на территорию России под Курском.

По словам Трампа, захват украинскими войсками территорий, который, по словам аналитиков, призван ослабить давление на украинские войска в других местах театра военных действий, на самом деле является еще одним признаком того, что третья мировая война стала ближе, чем когда-либо.

Сам Трамп во время встречи с гвардейцами, которая была сосредоточена на представлении его как кандидата, выступающего за мир, повторил уже знакомое заявление, что сможет положить конец войне между Россией и Украиной в течение нескольких месяцев после избрания президентом.

Высказывания экс-президента были направлены против Камалы Харрис и Джо Байдена по поводу продолжающихся конфликтов в мире, а также привели к тому, что он приписал себе заслугу в том, что не разжигал новых крупных конфликтов за время своего президентства. Однако как подчеркивается в материале, Трамп не упомянул о своей угрозе во время президентства в 2017 году погрузить Северную Корею в "огонь и ярость".

Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия не вторглась бы в Украину, если бы президентом США был он, а не Джо Байден.

В то же время Трамп подчеркнул, что на счету России победы над нацистской Германией и Наполеоном, а у Украины якобы нет достаточно мужчин для ведения войны.