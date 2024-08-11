Напряженная атмосфера в США: Приведет ли борьба между Трампом и Харрис к гражданским беспорядкам

Джо Байден заявляет, что в случае своего проигрыша Дональд Трамп устроит "кровавую баню", а значит о мирной передаче власти речь идти не будет. Насколько высок риск поствыборных баталий в США, и каким образом вероятные эксцессы могут повлиять на дальнейшую поддержку Вашингтоном Украины, выяснял Фокус.

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"Я не уверен в мирной передаче власти потому, что он (Трапм — ред.) говорит: "Если мы проиграем, будет кровопролитие, кровавая баня, поскольку это будут украденные выборы", — отметил Джо Байден в интервью CBS News. Кстати, это его первое интервью после объявления о выходе из президентской гонки в пользу Камалы Харрис.

Напомним, что 6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий как раз во время объявления результатов выборов президента. В результате столкновений тогда погибли пять человек. Байден, который собственно победил на выборах, называл эти события попыткой государственного переворота. По состоянию на сегодня окончательная судебная точка в этой громкой истории еще не поставлена.

Между тем эксперты, с которыми пообщался Фокус, убеждены, что Джо Байден, говоря о новых пост избирательных беспорядках, на самом деле вовсе не сгущает краски.

Хаос в США очень выгоден России

В частности, исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в разговоре с Фокусом отмечает следующее: "Американское общество сейчас расколото очень и очень серьезно. Это, как говорится, чувствуется даже в воздухе. И разговоры о "кровавой бойне" имеют, к сожалению, даже научную подоплеку. Почему? Потому что социология говорит о том, что достаточно много, а именно около 30% сторонников Трампа не готовы принять любой результат кроме его победы".

Если победа Камалы Харрис будет убедительной, поднять общество будет непросто Фото: Getty Images

Подчеркнув, что такая атмосфера в лагере сторонников Трампа является более чем благоприятной для различных акций протеста в случае его поражения, эксперт добавил: "Но здесь есть два очень важных, на мой взгляд, момента. Во-первых, очень важно, с каким результатом может победить Камала Харрис. Если ее победа будет убедительной, поднять общество будет непросто. Во-вторых, если Трамп захочет подбодрить людей, то у него уже не будет президентского иммунитета, который он имел во время штурма Капитолия в 2020 году. Поэтому, если Трамп решит возглавить движение пост избирательных протестов, он очень быстро и очень надолго может оказаться за решеткой".

Моделируя ситуацию относительно дальнейшей поддержки Вашингтоном Украины в случае возникновения пост избирательных перипетий в США, политолог отметил: "К счастью, помощь Украине проголосована и в этом году она уже будет выделяться автоматически. И здесь очень важно не забывать о том, что существенная часть денег, которые США после длительных баталий в Конгрессе, выделили Украине, будет тратиться уже в 2025-м. Речь идет о десятках миллиардов долларов, которые идут на изготовление оружия американским ВПК. Это очень важный момент, ведь заморозить эти средства не дадут ни Трампу, ни Камале Харрис, потому что это деньги, которые будут питать непосредственно экономику Соединенных Штатов".

Попутно напомнив о том, что уже есть решение о выделении Украине $40 млрд со стороны НАТО, эксперт констатировал: "То есть, я думаю, что вероятные пост избирательные протесты в США на поддержке Украины сильно на скажутся. Но проблема заключается в том, что хаос в США очень выгоден России и я убежден, что РФ будет делать все возможное и невозможное, чтобы спровоцировать акции протеста в Соединенных Штатах. Зачем? Чтобы наглядно показать, вот, мол, такая хваленая демократия, а они выходят на площади и устраивают беспорядок".

Подчеркнув, что для Киева крайне важно, чтобы Америка прошла избирательный и пост избирательный путь без потрясений, Александр Леонов добавил, что в противном случае внутренние проблемы США могут затмить сверхважные внешние вызовы, в том числе российско-украинскую войну.

Избиратели Трампа очень наэлектризованы

В свою очередь политолог Игорь Чаленко в разговоре с Фокусом акцентирует: "Поствыборная атмосфера в Соединенных Штатах во многом будет зависеть от реальных результатов выборов. Мы знаем, что у них может случиться интересная ситуация, когда один кандидат наберет больше голосов выборщиков, а другой — де-факто наберет больше голосов избирателей. Уже была такая история во время соревнования Клинтон против Трампа, когда госпожа Хиллари набрала больше голосов именно выборщиков. Сейчас же Трамп понимает, что это его последний шанс и последний вагон, поэтому в перечне возможных действий в случае проигрыша действительно есть аккумуляция ядра своих сторонников".

Политолог считает, что избиратели Дональда Трампа сейчас наэлектризованы гораздо больше чем после его первого президентства, когда в январе 2021-го весь мир наблюдал за событиями в Капитолии. Плюс к этому, добавляет эксперт, ситуация продолжает подогреваться через социальные сети, с влиянием в том числе российской стороны, которая "сейчас активно пытается дополнительно расколоть американское общество".

Политолог считает, что избиратели Дональда Трампа сейчас наэлектризованы Фото: Getty Images

"Поэтому то, что Байден сказал о кровопролитии, которое может возникнуть в случае проигрыша на выборах Трампа, отнюдь не является фантастикой — такой сценарий вполне реалистичен. Но в то же время эти же слова Байдена следует рассматривать как некий замаскированный посыл к людям, которые еще не определились со своим выбором. Иначе говоря, Байден недвусмысленно намекает условному электоральному "болоту", мол, если вы хотите президента не экстремиста, то не голосуйте за Трампа", — подчеркивает Игорь Чаленко.

Подчеркнув, что для Украины любая нестабильность в Соединенных Штатах является "крайне невыгодной", эксперт констатировал: "Нам нужен стабильный партнер, ведь мы уже видели, как определенная полемика между демократами и республиканцами поставила на полугодовую паузу вопрос выделения помощи Украине. Поэтому все направления внешней политики, где активно работают Соединенные Штаты, могут ощутить на себе негативное влияние вероятной внутриполитической эскалации в США. Учитывая эти риски, очевидно, что Украина будет призывать американских союзников к умеренной политике и взвешенным решениям. Опять же, Соединенные Штаты занимают сегодня роль некоего мирового полицейского и любое внутреннее ослабление будет использоваться оппонентами для того, чтобы занять это опустевшее место".

Для Украины любая нестабильность в Соединенных Штатах крайне невыгодна Фото: Getty Images

Заметив, что Россия будет делать все, чтобы снизить влияние Соединенных Штатов в мире, Игорь Чаленко подытожил: "Как на президентских выборах в США в 2016 году, так и сейчас РФ применяет различные технологии, вбрасывает средства, использует лоббистов, которые активно работают на максимальную поляризацию американского общества".

Между тем глава президентского Офиса Андрей Ермак заявляет, что потенциальная победа на выборах в США Дональда Трампа не создаст угрозы для дальнейшей поддержки Украины.

По его словам, во время недавнего телефонного разговора Зеленского и Трампа, последний "с большим вниманием" слушал объяснения о том, что происходит в Украине. Глава ОП отдельно акцентировал, что в целом не верит в то, что в США может появиться президент, который бы не понимал угрозы России и выступал против поддержки Украины.