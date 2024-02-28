Информаторы и агенты по всему миру: Россия собирается вмешаться в выборы в США, — Данилов

По словам секретаря СНБО, противник при помощи искусственного интеллекта активизировал свои информационные кампании. Накануне президентских выборов в Америке вмешательства будут еще сильнее.

Related video

Президент Российской Федерации Владимир Путин может попытаться вмешаться в выборы на территории Соединенных Штатов Америки, которые пройдут в конце 2024 года. Такое мнение озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью для The Times.

По его мнению, активное развитие искусственного интеллекта позволило Кремлю активизировать свои кампании по дезинформации с новой силой. Для Москвы это является огромным шагом вперед. Соответственно, масштабные информационные вмешательства будут гораздо крупнее, чем это было раньше.

"У РФ теперь есть специальные подразделения, которые "посвящены" каждой стране, где будут проходить выборы. Сеть информаторов и агентов Москвы по всему миру настолько обширна, что убрать российское вмешательство невозможно. ФСБ продолжает постоянно заключать контракты с европейскими преступными группировками", — заявил Алексей Данилов.

Отдельно секретарь СНБО добавил, что каждую неделю специальные российские агенты распространяют 166 миллионов фейков про Украину на самых различных платформах по всему миру. Соответственно, перед выборами президента Соединенных Штатов Америки стоит ожидать что-то подобное, считает Алексей Данилов.

Напомним, 16 февраля секретарь СНБО также заявлял, что Россия начинает новую операцию против Украины. По словам Алексея Данилова, из-за того, что противник не может одержать победу на поле боя, он будет пытаться спекулировать на теме выборов. Одним из ресурсов, которые будет использовать Кремль, будут социальные сети.