"Опасный инструмент влияния": Россия начинает новую операцию против Украины, — СНБО

По словам Алексея Данилова, из-за того, что противник не может одержать победу на поле боя, он будет пытаться спекулировать на теме выборов. Одним из ресурсов, которые будет использовать Кремль, будут социальные сети.

Related video

Российская Федерация начинает новую операцию, которая должна помочь дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Укринформ".

По его словам, противник подготовил большой проект, который начинает внедрять в Украине. Один из пунктов, который будет подыматься, касается теме выборов президента. РФ хочет манипулировать этим вопросом.

"Российская Федерация сейчас начинает большой проект по дестабилизации ситуации на территории Украины. Один из пунктов этого проекта — попытка дестабилизации на теме выборов. И они будут принимать очень активное участие в этом процессе. Россия не имеет физической возможности победить Украину военным путем, поэтому вопрос внутренней дестабилизации — номер один для Кремля", — заявил Алексей Данилов.

Отдельно секретарь СНБО добавил, что Кремль будет пытаться делать все возможное и невозможное, чтобы дискредитировать высшее военно-политическое руководство нашей страны. В частности это коснется президента Владимира Путина.

Украинской стороне известно о планах противника. Также вполне понятно, кто за этим стоит.

В связи с действиями противника, говорит далее Алексей Данилов, снова встает вопрос социальных сетей, которые позволяют сохранять анонимность. Именно с их помощью и распространяются фейки и дезинформация.

"Это очень опасный инструмент влияния. Дестабилизирующие нарративы распространяются в том числе через них. В этом направлении — нейтрализации угроз — активно работают наши спецслужбы", — подытожил секретарь СНБО.

Напомним, 9 февраля сообщалось, что РФ будет использовать тему выборов президента Украины для расшатывания, о чем также заявлял Алексей Данилов. По его словам, Служба безопасности Украины должна провести большую работу по отслеживанию и предотвращению планов Кремля.