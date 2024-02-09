Для расшатывания: РФ будет использовать тему выборов президента Украины, — Данилов

По словам секретаря СНБО, Служба безопасности Украины должна провести большую работу по отслеживанию и предотвращению планов Кремля.

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Оккупанты могут воспользоваться предстоящими выборами президента Украины в качестве инструмента для дестабилизации ситуации. Поэтому необходимо, чтобы Служба безопасности заранее готовилась к возможным провокациям со стороны потенциального агрессора. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью изданию "Бабель".

"У нас есть проблема с избирательными сроками. Ситуация, что каждый сейчас будет по своему усмотрению толковать ту или иную ситуацию с полномочиями. Я вам точно могу сказать, что мы не имеем права прерывать те или иные полномочия должностных лиц во время войны. Это опасно для вопроса существования нашей страны", — заявил он.

По мнению Данилова, существует опасность того, что российские силы могут воспользоваться темой предстоящих выборов президента Украины для подрыва внутренней стабильности в стране.

"Я могу сказать, что для Службы безопасности большая работа для того, чтобы они все это отслеживали, заранее отрабатывали", — добавил секретарь СНБО.

Напомним, что 21 января глава государства Владимир Зеленский заявил, что проголосовать и дать мандат на выборы должна Верховная Рада. В то же время во время войны закон запрещает проводить выборы президента в Украине.