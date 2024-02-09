Для розхитування: РФ використовуватиме тему виборів президента України, — Данілов

За словами секретаря РНБО, Служба безпеки України має провести велику роботу з відстеження та запобігання планам Кремля.

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Окупанти можуть скористатися майбутніми виборами президента України як інструментом для дестабілізації ситуації. Тому необхідно, щоб Служба безпеки заздалегідь готувалася до можливих провокацій з боку потенційного агресора. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю виданню "Бабель".

"У нас є проблема з виборчими термінами. Ситуація, що кожен зараз буде на свій розсуд тлумачити ту чи іншу ситуацію з повноваженнями. Я вам точно можу сказати, що ми не маємо права переривати ті чи інші повноваження посадових осіб під час війни. Це небезпечно для питання існування нашої країни", — заявив він.

На думку Данілова, існує небезпека того, що російські сили можуть скористатися темою майбутніх виборів президента України для підриву внутрішньої стабільності в країні.

"Я можу сказати, що для Служби безпеки велика робота для того, щоб вони все це відстежували, заздалегідь відпрацьовували", — додав секретар РНБО.

Нагадаємо, що 21 січня глава держави Володимир Зеленський заявив, що проголосувати і дати мандат на вибори має Верховна Рада. Водночас під час війни закон забороняє проводити вибори президента в Україні.