Онлайн-вибори – погана ідея. Чому має навчити збій у "Дії" на Євробаченні

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"Дія" — одна з речей, які обʼєктивно роблять наше життя кращим. Чи вона ідеальна? Звісно, ні, як і будь-що, зроблене людьми. Чи можна і треба критикувати? Звісно. Але спроби використати технічний збій у неосновному сервісі для якоїсь політичної істерики в контексті виборів, яких так хочеться частині народу — це тупо.

Це взагалі якась бідося українського суспільства — коли найбільші молодці ті, хто нічого не роблять і критикують тих, хто робить. Найкращі депутати — це ті, які не приходять, або голосують тільки червоною. Найкращі архітектори — хто тільки критикує Театр на Подолі. Найкращі айтівці — хто тільки розповідає про неправильну архітектуру чужих продуктів. Я і сам можу з дивану так багато дати наукоподібних порад Міністерству цифрової трансформації, як треба працювати краще. Але обмежусь словами підтримки Михайлу Федорову — лупайте цю скалу і далі!

П.С. Онлайн-вибори — це погана ідея не тому, що "сервери ненадійні". А тому, що сильно полегшує фізичне шахрайство, бо можна легко фізично проконтролювати, як людина дистанційно проголосувала при тобі в телефоні. Можна сидіти в гуртожитку, при тобі будуть голосувати студенти, а ти будеш давати їм гроші. Можна зібрати персонал компанії і наказати їм негайно при тобі натиснути, як треба. Приклад онлайн-голосування без всякого онлайну — голосування в тюрмах. Там завжди 95+% "за владу"

І ще, приклади інших країн показують, що є ризик великого падіння явки при перенесенні голосування в смартфон, бо основна мотивація голосування — це соціальний тиск. Напевно, цьому поступово можна зарадити, змінюючи звички, але це великий ризик.

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