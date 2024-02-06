Онлайн-выборы — плохая идея. Чему должен научить сбой в "Дії" на Евровидении

Related video

"Дія" — одна из вещей, которые объективно делают нашу жизнь лучше. Идеальна ли она? Конечно, нет, как и все, что сделано людьми. Можно и нужно ли критиковать? Конечно. Но попытки использовать технический сбой в неосновном сервисе для какой-то политической истерики в контексте выборов, которых так хочется части народа — это тупо.

Это вообще какая-то беда украинского общества — когда самые большие молодцы те, кто ничего не делают и критикуют тех, кто делает. Лучшие депутаты — это те, которые не приходят, или голосуют только красной. Лучшие архитекторы — кто только критикует Театр на Подоле. Лучшие айтишники — кто только рассказывает о неправильной архитектуре чужих продуктов. Я и сам могу с дивана так много дать наукообразных советов Министерству цифровой трансформации, как надо работать лучше. Но ограничусь словами поддержки Михаилу Федорову — "лупайте цю скалу" и дальше!

П.С. Онлайн-выборы — это плохая идея не потому, что "серверы ненадежные". А потому, что сильно облегчает физическое мошенничество, потому что можно легко физически проконтролировать, как человек дистанционно проголосовал при тебе в телефоне. Можно сидеть в общежитии, при тебе будут голосовать студенты, а ты будешь давать им деньги. Можно собрать персонал компании и приказать им немедленно при тебе нажать, как надо. Пример онлайн-голосования без всякого онлайна — голосование в тюрьмах. Там всегда 95+% "за власть"

И еще, примеры других стран показывают, что есть риск большого падения явки при переносе голосования в смартфон, потому что основная мотивация голосования — это социальное давление. Наверное, этому постепенно можно помочь, меняя привычки, но это большой риск.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно