Выборы через "Дію" невозможны. Как это было доказано голосованием по Евровидению
Голосование по национальному отбору на конкурс Евровидение неожиданно дало Украине урок демократии. По мнению аналитика Валерия Пекаря, оно показало невозможность использования "Дії" и подобных приложений для реализации критически важных демократических процедур.
Страна получила урок невозможности использования приложений, подобных "Дії", для реализации критически важных демократических процедур. Урок для тех, кто раньше думал, что возможно. Я никогда не думал, что возможно.
Евровидение не считаю критически важной демократической процедурой, но это ему не помогло.
Легитимность органов власти падает, а проводить выборы во время войны невозможно ни по юридической, ни по технической, ни по социальной, ни по безопасностной причине. Эти причины хорошо описаны... Эти причины хорошо понятны 62% украинцев и украинок, которые в социологических опросах отметили невозможность проведения выборов во время войны.
Единственным выходом в условиях падения легитимности власти и невозможности проведения выборов является переход к инклюзивной выработке публичной политики теми органами, которые есть. Это включает:
- Налаживание системного диалога с экспертными центрами и стейкхолдерами по каждому разделу публичной политики, прежде всего по таким критически важным, как мобилизация, публичные финансы, экономика, культура и т.п.
- Формирование правительства национального спасения из непартийных специалистов (не путать с правительством национального единства, объединяющим правящую партию и оппозицию, — эта конструкция не взлетит).
- Перезапуск реформы государственного управления, остановленной во времена, когда политикам казалось, что без нее можно обойтись.
- Возвращение в полном объеме всех достижений реформы децентрализации, остановленных во время войны.
- Открытие заседаний Верховной Рады для журналистов, что позволит восстановить доверие к парламенту.
- Перезапуск системы публичных коммуникаций, потому что единый марафон, анонимные телеграм-каналы и позитивные блогеры уже давно работают только на подрыв доверия и авторитета власти.
Мы как нация не можем себе позволить иметь во время войны нелегитимную власть без доверия и авторитета, которая вырабатывает критически важные публичные политики (определяющие жизнь и смерть миллионов) за закрытыми дверями усилиями "5-6 эффективных менеджеров", которых никто не выбирал.
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