Выборы через "Дію" невозможны. Как это было доказано голосованием по Евровидению

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Страна получила урок невозможности использования приложений, подобных "Дії", для реализации критически важных демократических процедур. Урок для тех, кто раньше думал, что возможно. Я никогда не думал, что возможно.

Евровидение не считаю критически важной демократической процедурой, но это ему не помогло.

Легитимность органов власти падает, а проводить выборы во время войны невозможно ни по юридической, ни по технической, ни по социальной, ни по безопасностной причине. Эти причины хорошо описаны... Эти причины хорошо понятны 62% украинцев и украинок, которые в социологических опросах отметили невозможность проведения выборов во время войны.

Единственным выходом в условиях падения легитимности власти и невозможности проведения выборов является переход к инклюзивной выработке публичной политики теми органами, которые есть. Это включает:

Налаживание системного диалога с экспертными центрами и стейкхолдерами по каждому разделу публичной политики, прежде всего по таким критически важным, как мобилизация, публичные финансы, экономика, культура и т.п. Формирование правительства национального спасения из непартийных специалистов (не путать с правительством национального единства, объединяющим правящую партию и оппозицию, — эта конструкция не взлетит). Перезапуск реформы государственного управления, остановленной во времена, когда политикам казалось, что без нее можно обойтись. Возвращение в полном объеме всех достижений реформы децентрализации, остановленных во время войны. Открытие заседаний Верховной Рады для журналистов, что позволит восстановить доверие к парламенту. Перезапуск системы публичных коммуникаций, потому что единый марафон, анонимные телеграм-каналы и позитивные блогеры уже давно работают только на подрыв доверия и авторитета власти.

Мы как нация не можем себе позволить иметь во время войны нелегитимную власть без доверия и авторитета, которая вырабатывает критически важные публичные политики (определяющие жизнь и смерть миллионов) за закрытыми дверями усилиями "5-6 эффективных менеджеров", которых никто не выбирал.

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