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Тыл — главная проблема Украины: как острая нехватка денег может разрушить страну

Тыл для Украины может стать гораздо большей проблемой, чем фронт, предупреждает политический консультант Валерий Пекар. Причина проста — острая нехватка денег, которая ударит по социально незащищенным слоям населения и будет сопровождаться моральным истощением от войны. Но ситуацию еще можно исправить…

Валерий Пекарь
Валерий Пекарь
Философ
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Украинские пенсионеры
Социально незащищенные люди становятся главной проблемой Украины | Фото: ГСЧС

Давайте объясним очень простыми словами.

  1. Украина в значительной степени живет за счет средств европейских союзников. (Благодарим их за это.)
  2. Собственная финансовая состоятельность Украины значительно снижается из-за ударов по производству и логистике — экономика разрушается, налогов поступает меньше.
  3. Европейские союзники выделяют средства на фронт без каких-либо условий. Но средства на тыл предоставляются только при выполнении Украиной взятых на себя обязательств по реформам.
  4. Украина систематически нарушает эти обязательства. Вина за это лежит на парламенте (непосредственно), на правительстве (плохое сотрудничество с парламентом) и на президенте (как на институте, в котором сконцентрирована чрезмерная власть, и теперь от него все зависит).
  5. Следствием непроведенных реформ, таким образом, является нехватка денег. В первую очередь ее ощутят пенсионеры, образование, культура и все остальное, что финансируется по остаточному принципу. Вряд ли нехватку ощутят финансируемые государством телевизионные программы, в которых рассказывают, как у нас все хорошо.
  6. Таким образом, физическое истощение тыла, особенно социально незащищенных слоев населения, умножится на моральное истощение из-за несоответствия показанной картинки и реального положения дел.
  7. Итак, тыл может оказаться местом, значительно более слабым, чем фронт (я пишу об этом уже год). На фронте будут успехи, а тыл при этом может рушиться.
  8. Если это предупреждение вас напугало, это хорошо. Ведь плохие предупреждения нужны именно для того, чтобы не попасть в беду. Мы входим в шторм. Предлагаю не входить, а пойти более спокойным путем — есть шанс все изменить. Просто нужно быстро наверстать упущенное в области реформ.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.

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