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Тыл — главная проблема Украины: как острая нехватка денег может разрушить страну
Тыл для Украины может стать гораздо большей проблемой, чем фронт, предупреждает политический консультант Валерий Пекар. Причина проста — острая нехватка денег, которая ударит по социально незащищенным слоям населения и будет сопровождаться моральным истощением от войны. Но ситуацию еще можно исправить…
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Давайте объясним очень простыми словами.
- Украина в значительной степени живет за счет средств европейских союзников. (Благодарим их за это.)
- Собственная финансовая состоятельность Украины значительно снижается из-за ударов по производству и логистике — экономика разрушается, налогов поступает меньше.
- Европейские союзники выделяют средства на фронт без каких-либо условий. Но средства на тыл предоставляются только при выполнении Украиной взятых на себя обязательств по реформам.
- Украина систематически нарушает эти обязательства. Вина за это лежит на парламенте (непосредственно), на правительстве (плохое сотрудничество с парламентом) и на президенте (как на институте, в котором сконцентрирована чрезмерная власть, и теперь от него все зависит).
- Следствием непроведенных реформ, таким образом, является нехватка денег. В первую очередь ее ощутят пенсионеры, образование, культура и все остальное, что финансируется по остаточному принципу. Вряд ли нехватку ощутят финансируемые государством телевизионные программы, в которых рассказывают, как у нас все хорошо.
- Таким образом, физическое истощение тыла, особенно социально незащищенных слоев населения, умножится на моральное истощение из-за несоответствия показанной картинки и реального положения дел.
- Итак, тыл может оказаться местом, значительно более слабым, чем фронт (я пишу об этом уже год). На фронте будут успехи, а тыл при этом может рушиться.
- Если это предупреждение вас напугало, это хорошо. Ведь плохие предупреждения нужны именно для того, чтобы не попасть в беду. Мы входим в шторм. Предлагаю не входить, а пойти более спокойным путем — есть шанс все изменить. Просто нужно быстро наверстать упущенное в области реформ.
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