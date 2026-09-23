Тыл — главная проблема Украины: как острая нехватка денег может разрушить страну

Тыл для Украины может стать гораздо большей проблемой, чем фронт, предупреждает политический консультант Валерий Пекар. Причина проста — острая нехватка денег, которая ударит по социально незащищенным слоям населения и будет сопровождаться моральным истощением от войны. Но ситуацию еще можно исправить…