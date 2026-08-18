Мы не вернемся в 2013 год: о чем подумалось после обстрела книжного рынка на Почайной
Мира, в котором мы жили до 2013 года, уже нет и больше не будет — и чем быстрее каждый из нас это осознает, тем лучше, уверен политический эксперт Валерий Пекар. Эти мысли, перекликающиеся с фразой Одиссея из фильма этого лета, пришли ему в голову после новостей о сгоревшем книжном рынке на Почайной — еще одном обломке старого мира, которого теперь уже точно не будет.
Я не уверен, что россияне пытались нанести удар именно по книжному рынку на Почайной. Может, просто руки кривые.
Но его больше нет. Случайно или не случайно. Эпоха подошла к концу.
Я бывал здесь регулярно с самого начала. Уже не помню, было ли это в конце 80-х или в начале 90-х. За исключением последних лет, когда появились книжные магазины. Да и тогда я иногда заглядывал, чтобы покопаться в старых книгах, которых уже нигде нет. И больше их не будет. Они сгорели.
В последние дни в ушах постоянно звучит фраза Одиссея: "Того мира больше нет". Наша война длится уже 12,5 лет — по порядку величины как путешествие Одиссея. Вернуться назад в 2013-й невозможно.
Желание вернуться назад движет нами при принятии многих решений — как мелких, так и крупных. В том числе на избирательных участках, при выборе места работы или направления инвестирования.
Чем быстрее мы осознаем, что того мира больше нет, тем более взвешенными будут наши решения, направленные вперед, а не назад.
P.S. Говорят, старые букинистические ряды сохранились.
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