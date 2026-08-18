Мы не вернемся в 2013 год: о чем подумалось после обстрела книжного рынка на Почайной

Я не уверен, что россияне пытались нанести удар именно по книжному рынку на Почайной. Может, просто руки кривые.

Но его больше нет. Случайно или не случайно. Эпоха подошла к концу.

Я бывал здесь регулярно с самого начала. Уже не помню, было ли это в конце 80-х или в начале 90-х. За исключением последних лет, когда появились книжные магазины. Да и тогда я иногда заглядывал, чтобы покопаться в старых книгах, которых уже нигде нет. И больше их не будет. Они сгорели.

В последние дни в ушах постоянно звучит фраза Одиссея: "Того мира больше нет". Наша война длится уже 12,5 лет — по порядку величины как путешествие Одиссея. Вернуться назад в 2013-й невозможно.

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Желание вернуться назад движет нами при принятии многих решений — как мелких, так и крупных. В том числе на избирательных участках, при выборе места работы или направления инвестирования.

Чем быстрее мы осознаем, что того мира больше нет, тем более взвешенными будут наши решения, направленные вперед, а не назад.

P.S. Говорят, старые букинистические ряды сохранились.

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