Конец истории: почему потеря книжного рынка "Петровка" является непоправимой и трагической

Фашисты сжигали книги. У нас тоже.

Моя любимая Петровка горела.

Смотрю на фотографии ГСЧС: черные каркасы павильонов, вода у ног пожарных, оранжевый свет внутри еще не сгоревших рядов, а на земле — книги. Раскрытые, обгоревшие, залитые водой. В этих кадрах есть что-то настолько символическое, что любая метафора кажется почти лишней. Книжный рынок в огне. Оруэлл объяснил нам, зачем тоталитарной системе переписывать прошлое. Брэдбери — зачем ей сжигать книги. В обоих случаях речь идет об одном: власть над человеком становится полной только тогда, когда она получает власть над его памятью.

Для меня Петровка никогда не была просто рынком. Я ходил туда за книгами еще со школьных лет. Потом — будучи студентом. А потом уже взрослым, когда появились крупные книжные магазины, интернет-магазины, электронные библиотеки и возможность за несколько минут заказать практически любую новинку. И все равно ездил на Петровку. Потому что туда ездили не только за тем, что знаешь. Туда ездили искать.

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Иногда я знал автора, но не помнил названия. Иногда знал тему и примерный год издания. А иногда вообще не знал, какая именно книга мне нужна, пока не увидел ее на полке. Продавцы там были особым сортом людей. Можно было описать книгу двумя предложениями, а в ответ услышать: "У меня нет. Пойдите в тот ряд, третий контейнер слева, у него что-то такое было". Это была поисковая система до появления поисковых систем — только вместо алгоритмов там работала человеческая память.

За десятилетие в Петровке собрался удивительный фонд, которого, по моему убеждению, нет ни в одной отдельной библиотеке Киева. И самый большой парадокс заключается именно в том, что такой фонд как раз и должен был бы быть в библиотеке.

Туда стекались частные библиотеки нескольких поколений жителей города. Умирал человек — профессор, врач, инженер, военный, архитектор, преподаватель, ученый — и тысячи книг, которые он собирал сорок или пятьдесят лет, начинали новую жизнь. Часть переходила к детям, часть расходилась среди знакомых, часть попадала к букинистам. Так на Петровке накапливались старые монографии, атласы, медицинские и технические справочники, энциклопедии, карты, мемуары, малотиражные сборники, каталоги, книги давно ликвидированных издательств и институтов, издания, которые уже никто никогда не переиздаст.

У некоторых были экслибрисы. У некоторых — фамилия владельца на первой странице. Подчеркивания карандашом, заметки на полях, вложенная фотография, письмо, газетная вырезка. И книга вдруг переставала быть просто экземпляром тиража. Она становилась фрагментом чужой жизни.

Именно поэтому Петровка больше напоминала не базар, а стихийный архив Киева. Библиотека без директора, депозитарий без государственного бюджета, каталог, значительная часть которого существовала в головах продавцов. Государство этот фонд не создавало, не описывало и почти не замечало. Он возник сам — как осадок интеллектуальной жизни большого города.

И мы даже не знаем, что именно сейчас сгорело.

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Можно подсчитать количество павильонов. Определить площадь пожара. Оценить металлические конструкции, остатки товаров, убытки предпринимателей. Но как оценить старую монографию, которая не переиздавалась шестьдесят лет и не была оцифрована? Книгу, о существовании которой знал один продавец и несколько специалистов? Архив, случайно оказавшийся между коробками? Для рынка такой экземпляр мог стоить сто гривен. Для истории — оказаться бесценным.

Книга вообще является очень удивительным изобретением человечества. Физически это чрезвычайно хрупкий предмет: бумага легко намокает, гниет и горит. Но в метафизическом плане книга — одна из самых эффективных технологий борьбы со смертью. Человек может умереть двести лет назад и продолжать разговаривать со мной сегодня. Государство может исчезнуть, дом, в котором человек жил, снесут, его голос никто не записал, но мысль остается и передается из поколения в поколение.

В этом смысле библиотеки являются внешней памятью цивилизации. Мы вынесли часть человеческого сознания за пределы отдельного мозга и научились передавать ее тем, кого никогда не увидим. Автор пишет для читателя, который, возможно, ещё не родился. Мёртвые получают возможность разговаривать с нерожденными.

Именно поэтому вид сгоревшей книги всегда вызывает почти физический ужас. Горит не просто бумага. Горит канал передачи памяти.

И именно здесь для украинцев начинается уже не литературная метафора, а собственная история. Украинские книги на протяжении веков не только сжигали. Их запрещали печатать, запрещали ввозить, изымали из системы образования, уничтожали тиражи, преследовали авторов, а сам украинский язык пытались оставить языком быта — таким, на котором можно поговорить дома, но нельзя полноценно описывать мир.

А теперь о главной цели удара по книжному рынку. Пока у народа нет собственного сложного языка науки, истории, права, философии, медицины, политики, он вынужден объяснять себя понятиями, придуманными кем-то другим. Но как только он начинает сам писать свою историю, составлять словари, создавать университетскую терминологию, издавать энциклопедии и спорить о собственном прошлом — возникает автономная система мышления. А вместе с ней возникает самый опасный для империи вопрос: если мы способны сами объяснить, кто мы, зачем нам кто-то, кто объясняет это вместо нас?

Именно поэтому это нациоцид. Народ можно оставить биологически живым и в то же время постепенно лишать его механизмов культурного воспроизводства. Убрать язык из образования. Переписать историю. Уничтожить архив. Вывезти детей. Разрушить университет. Истребить интеллигенцию. Переименовать пространство. Превратить собственное прошлое народа в провинциальное приложение к истории империи.

Люди останутся. Но через несколько поколений они, возможно, уже не будут помнить, кем были.

В этом и заключается метафизика нациоцида: разорвать связь между поколениями так, чтобы народ утратил способность воспроизводить самого себя во времени.

Поэтому Петровка для меня особенно важна еще и из-за своей беспорядочной исторической всеядности. Там рядом могли лежать советский учебник по истории Украины, книга о Голодоморе, старый имперский атлас и переиздание автора, которого когда-то запрещали. И именно так, пожалуй, должна выглядеть взрослая память. Не стерильная полка с правильно подобранными книгами, а возможность положить рядом разные версии прошлого и самому увидеть, где тебе лгали.

Деколонизация не должна означать амнезию. Наоборот. Имперский текст тоже нужно иногда сохранять — как вещественное доказательство того, какими словами империя описывала нас и себя. Уничтожив все следы лжи, мы через поколения уже не сможем объяснить детям, как эта ложь работала.

Петровка хранила все это без какой-либо обширной культурной концепции. Просто потому, что кто-то когда-то принёс туда старую книгу, а кто-то другой не позволил ей отправиться в макулатуру.

А потом, когда после пожара уже никто не спрашивает, какая книга здесь была. Три ракеты по лоткам. На этот раз — история закончена.

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