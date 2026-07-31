Бизнес выживает в одиночку: как российские ракеты превращают украинские территории в мертвые зоны

Россия разрушает украинскую экономику, а государство до сих пор не научилось ее защищать.

METRO объявила о приостановке работы торгового центра в Запорожье с 1 августа из-за российских атак. Это не банкротство, не провал менеджмента, не падение спроса и не следствие конкуренции. Работающий объект прекращает работу потому, что государство больше не может гарантировать физическую безопасность его сотрудников, покупателей, товаров и здания.

Компания, инвестировавшая в украинскую экономику более 600 млн евро, уходит из прифронтового города не из-за конкуренции со стороны другого ритейлера, а из-за российского оружия. Вот настоящий экономический результат войны: там, где вчера были кассы, поставщики, рабочие места, налоги и товарооборот, завтра будет закрытый объект и еще один участок украинского экономического пространства, из которого бизнес вытеснил враг.

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21 июля российский удар полностью уничтожил торговый центр "Эпицентр" в Сумах. По данным самой компании, с начала полномасштабного вторжения полностью уничтожено уже девять ее торговых центров, еще четырнадцать повреждены, один остается на оккупированной территории, также разрушен логистический хаб в Киевской области. Общая площадь уничтоженных, оккупированных и поврежденных объектов составляет около 660 тысяч квадратных метров. Это не просто утраченные бетонные коробки. Это сотни миллионов долларов инвестиций, тысячи рабочих мест, местные поставщики, транспорт, складские запасы, налоги общин и возможность для людей покупать необходимые товары в своем городе.

Россия последовательно наносит удары по "Новой почте" — фактически по кровеносной системе украинской торговли. В январе 2026 года двумя ракетами и четырьмя ударными дронами был уничтожен грузовой терминал в Коротиче под Харьковом, поврежден почтовый терминал, погибли четверо сотрудников, еще четверо были ранены. В апреле был уничтожен терминал в Луцке. В июне — один из главных инновационных сортировочных терминалов компании в Киеве, вместе с частью оборудования и грузов. Каждый раз компания перестраивает логистику, переключает потоки на резервные узлы, компенсирует клиентам посылки и восстанавливает работу за свой счет. Государство демонстрирует "устойчивость", но платит за нее преимущественно частный владелец.

В июле был уничтожен склад готовой продукции Philip Morris в Киеве. В феврале российский удар почти полностью разрушил крупнейший склад готовой продукции Roshen в Яготине. В сентябре 2025 года враг атаковал логистический центр "Эпицентра" в Киевской области, а компания уже тогда оценивала совокупные потери от агрессии более чем в миллиард долларов. Это разные владельцы, отрасли и политические ассоциации. Общее одно: Россия уничтожает не абстрактные "объекты", а накопленный украинский капитал — запасы, здания, производственные линии, сортировочные системы, транспорт и годы инвестиций.

Та же ситуация наблюдается на море. Компания Maersk не ушла из Украины окончательно, но приостановила обслуживание через Черноморский рыбный порт. Судно и все импортные грузы, предназначенные для разгрузки в Черноморске, компания перенаправила в румынскую Констанцу. Экспортерам предложили отменять бронирования или также переносить порт погрузки в Румынию. До этого Kernel прекратил операции в главном порту Черноморска после серии российских атак. Формально украинский товар может продолжить путь. Фактически портовые сборы, перевалка, часть логистики, рабочие места и валютный доход перемещаются за границу, а украинский бизнес сталкивается с более длинным маршрутом, задержками и дополнительными расходами.

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Allseeds — один из крупнейших производителей и экспортеров растительных масел — приостановила операционную деятельность в Одесской области из-за резкого усиления атак на портовую и логистическую инфраструктуру. Компания прямо указала, что дальнейшая работа создает чрезвычайные риски для жизни работников и производственных мощностей. Когда останавливается такой комплекс, потери не ограничиваются балансом одного юридического лица. Вместе с ним терпят убытки фермеры, поставщики сырья, перевозчики, портовые работники, железная дорога, местные общины и вся цепочка переработки украинского зерна в продукт с добавленной стоимостью.

В рамках отдельной кампании Россия уничтожает топливную инфраструктуру. По данным руководителя ОККО, всего за два месяца компания лишилась четырех нефтебаз с крупными запасами топлива, а восемь автозаправочных комплексов были повреждены. 5 июня в результате удара по АЗК ОККО в Херсонской области погибли работница и клиент, еще пятеро сотрудников пострадали. В Запорожской области за несколько недель зафиксировали более пятидесяти атак на АЗС, более десяти объектов были частично разрушены или серьезно повреждены. Общеукраинские оценки за один месяц разнятся — представители рынка говорили примерно о ста нападениях, другие экспертные подсчеты превышали 160 эпизодов. Это уже не случайные попадания, а системное давление на сеть, без которой не работают скорая помощь, пожарные машины, сельскохозяйственная техника, грузовики, генераторы, автобусы и вся региональная логистика.

Вот так Московия ведет экономическую войну. Она пытается сделать украинскую территорию непригодной для капитала. Чтобы страховщик отказался страховать. Чтобы судовладелец сменил порт. Чтобы поставщик требовал стопроцентную предоплату. Чтобы банк повысил рисковую премию. Чтобы работник уехал. Чтобы компания перенесла склад, производство или штаб-квартиру за границу. Чтобы инвестор, который уже вложился, начал думать не о расширении, а об эвакуации активов.

Для предпринимателя российский удар — это разрыв всего финансового цикла. Бизнес уже оплатил товар или оборудование, купил валюту, профинансировал доставку, уплатил импортный НДС, пошлину, аренду, зарплаты и банковские проценты. Деньги от клиента он часто должен был получить только после растаможки, доставки, ввода в эксплуатацию или бюджетного финансирования. Если склад уничтожен в середине этого цикла, актив исчезает, а обязательства остаются. Кредиты никуда не деваются. Не возвращается уплаченный НДС. Не аннулируются зарплаты. Не приостанавливаются договоры с клиентами. Не восстанавливается автоматически оборотный капитал.

В нормальном государстве, ведущем войну за выживание, защита экономики должна быть отдельной частью оборонной доктрины. Не приложением к экономической политике, не презентацией на форуме и не очередной грантовой программой, а системой с конкретными объектами, бюджетами, ответственными органами и измеримыми результатами.

Порты, логистические терминалы, склады продовольствия и лекарств, элеваторы, нефтебазы, АЗС, крупные торговые центры, производственные площадки и узлы доставки должны рассматриваться как инфраструктура национальной устойчивости. Для них необходимы карты рисков, инженерная защита, укрытия для персонала, противопожарные резервы, рассредоточение запасов, дублирование критически важного оборудования, локальные системы РЭБ и приоритетное прикрытие там, где это возможно с военной точки зрения. Государство не в состоянии установить комплекс ПВО возле каждого магазина, но оно обязано определить, какие экономические узлы поддерживают жизнь целых регионов, и не оставлять планирование их безопасности исключительно на усмотрение частного владельца.

С 1 января 2026 года государство наконец запустило механизм частичной компенсации военных рисков. В марте максимальную компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество увеличили до 30 млн грн, а компенсацию страховых премий — до 3 млн грн. Это необходимый шаг, но не полноценная стратегия. Прямая компенсация распространяется лишь на десять областей повышенного риска, не покрывает старые убытки и выплачивается только за имущество, которое предприятие заранее включило в программу до момента удара. Склад в Киеве, если его владелец не имеет частной страховки, не получает такой же прямой компенсации, как объект в определенной прифронтовой области. Для крупного логистического центра, завода, нефтебазы или гипермаркета лимит в 30 млн грн может покрыть лишь небольшую часть реального ущерба.

По состоянию на 19 марта государство сообщило лишь о 52 заявлениях на компенсацию поврежденного имущества, из которых подтверждено двадцать, и о 21 заявлении на компенсацию страховой премии. На фоне страны, где совокупный прямой ущерб уже к концу 2025 года оценивался в 195,1 млрд долларов, социально-экономические потери — в 666,7 млрд, а потребности на восстановление — в 587,7 млрд долларов, это пока что пилотный механизм, а не финансовый щит украинской экономики.

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Государственная стратегия должна начинаться с создания общенационального фонда военного страхования и перестрахования, капитализированного Украиной и партнерами. Он должен покрывать не только здания и оборудование, но и товарные остатки, приостановку деятельности, перемещение, аварийную аренду нового склада, восстановление информационных систем и критический оборотный капитал. Выплата должна начинаться незамедлительно после фиксации фактов Госслужбой по чрезвычайным ситуациям, полицией и реестром поврежденного имущества, а не после многомесячной бюрократической волокиты.

После подтверждения ущерба предприятие должно автоматически получать налоговую и кредитную отсрочку, доступ к государственному мостовому финансированию, компенсацию процентов, помощь по сохранению персонала и право без штрафов пересмотреть сроки государственных контрактов. В противном случае возникает абсурдная ситуация: Россия уничтожает имущество, а украинское государство на следующий день требует от владельца своевременно уплатить налоги, выполнить договор, сохранить работников и самостоятельно восстановить объект.

Отдельным направлением должна стать поддержка диверсификации экономики. Не ждать, пока ракета уничтожит единственный терминал, а софинансировать резервные сортировочные узлы, дублирование серверов, мобильные склады, автономную энергетику, запасные производственные линии и альтернативные логистические маршруты. Война доказала, что централизованный крупный объект одновременно эффективен в мирной экономике и чрезвычайно уязвим в военной.

Работники таких предприятий также должны рассматриваться не как безликий "трудовой ресурс", а как элемент экономической обороны. Инженер, оператор складской автоматики, водитель специализированного транспорта, сервисный специалист, таможенный декларант, энергетик и руководитель логистического узла не заменяются за один день. Невозможно одновременно требовать непрерывной работы критически важных цепочек и создавать для бизнеса нестабильные, постоянно меняющиеся правила определения критичности и бронирования.

В то же время государство до сих пор в основном реагирует уже после происшествия. Приезжают спасатели, полиция фиксирует преступление, местные власти сообщают о последствиях, компания заявляет, что всё восстановит. Через несколько дней новость исчезает. Владелец остаётся с убытком, работники — без рабочих мест, община — без налогов, а экономика — без еще одного узла.

Это не стратегия экономической устойчивости. Ни в коем случае.

Очень фальшиво звучит риторика из телемарафонов и соцсетей о том, что "Путин уже проиграл". Телевизионный Голобородько может объявлять о геополитической победе хоть каждый вечер. Но настоящая война измеряется не речами. Она измеряется тем, откроется ли завтра METRO в Запорожье, зайдет ли судно в украинский порт, заработает ли терминал "Новой почты", возобновит ли производство Allseeds, будет ли у фермера топливо, а у больницы — доставленные лекарства. Когда враг закрывает магазин, останавливает завод, меняет маршрут контейнера и сжигает нефтебазу, он не просто наносит материальный ущерб. Он отвоевывает у Украины экономическую территорию.

Защищать бизнес — это не значит делать подарки владельцам. Это защита зарплат, налогов, экспорта, снабжения армии, работы больниц, продовольствия, логистики и способности государства в целом финансировать войну. Экономика — это такой же фронт, как энергетика, связь или транспорт.

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