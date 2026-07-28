В Запорожье из-за атак РФ закрывается торговая сеть: что ждет горожан

Постоянные авиаудары Российской Федерации по Запорожью затруднили работу сотрудников международной оптовой торговой компании, в связи с чем филиал в этом городе закрывается. Людям предлагают делать покупки в других городах, до которых нужно добираться от 60 до 120 км. Что происходит в Запорожье, расположенном на расстоянии 14 км от "серой зоны" на южном фронте?

В Запорожье закрывают торговый центр сети Metro, говорится в сообщении на странице компании в Facebook. Указывается, что из-за сигналов воздушной тревоги магазин постоянно прерывал работу, чтобы персонал и покупатели находились в безопасных местах. В таких условиях магазин работать не может, и поэтому его закрывают.

Сообщение о закрытии ТЦ "Metro" по адресу Ореховское шоссе, 7-А в Запорожье появилось днём 28 июля. Отмечается, что партнёры смогут и в дальнейшем получать оптовые заказы, поступающие из других регионов. Тем временем людям предлагают ездить в Днепр (в 60 км к северу) и в Кривой Рог (в 120 км к западу по прямой). Компания заверила, что закрытие "временное".

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"В таких условиях не удается обеспечить стабильную работу и надлежащий уровень обслуживания", — написала компания.

Ситуация в Запорожье — заявление о закрытии ТЦ 28 июля Фото: Скриншот

В сети можно найти информацию о других магазинах сети Metro, расположенных в городах вблизи линии фронта. В частности, в Харькове 11 июля закрыли магазин оптовой торговли "из соображений безопасности", но уже через три дня открыли, сообщили местные СМИ (расстояние до фронта — около 40 км).

Ситуация в Запорожье — подробности

На карте боевых действий проекта DeepState можно отметить местоположение магазина, который закрыли в Запорожье с 28 июля. Видно, что расстояние от ТЦ до красной зоны, находящейся под контролем ВС РФ, составляет около 25 км. [Дальность КАБов РФ составляет около 40–90 км — ред.].

Ситуация в Запорожье — расстояние до линии боев 28 июля Фото: DeepState

Отметим, что Фокус писал о ряде ударов по Запорожью, произошедших в первые шесть месяцев 2026 года. В частности, один из ударов произошёл 27 июля, как сообщили в Запорожской ОГА. Российские авиабомбы упали в районе частной застройки и разрушили частные дома. Под обломками погиб 60-летний мужчина, а еще одного, 22-летнего, удалось спасти.

Еще один российский обстрел Запорожья произошел 20 июня. По данным военной администрации, средства поражения ВС РФ попали в детский сад. На фото с места попадания — обломки детских стульчиков, разбросанные у стены.

Между тем 26 июля стало известно об ударе РФ по гипермаркету строительных материалов "Эпицентр" в Кривом Роге. На кадрах с места попадания показали столб дыма над городом, расположенным в 70 км от линии боевых действий на левом берегу Днепра. При этом местные власти напомнили, что гипермаркет работал 19 лет и был серьезно поврежден в результате российской воздушной атаки.

Напоминаем, что 26 июля в результате удара со стороны РФ в Чернигове произошла трагедия: загорелся гипермаркет строительных материалов, погибла 10-летняя девочка.