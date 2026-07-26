Проработал почти 19 лет: россияне уничтожили в Кривом Роге единственный строительный гипермаркет

Утром россияне атаковали Кривой Рог. В крупном строительном гипермаркете "Эпицентр" возник масштабный пожар.

Утром в воскресенье, 26 июля, российские войска атаковали Кривой Рог. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

По его информации, в торговом центре произошел пожар.

Столб дыма над Кривым Рогом Фото: соцсети

Местные паблики уточняют, что после атаки ВС РФ огонь охватил единственный в Кривом Роге строительный гипермаркет, который работал с декабря 2007 года, то есть почти 19 лет. Магазин, как отмечается, обеспечивал работой около 400 человек.

Момент попадания Фото: скриншот

Также сообщается, что в гипермаркет якобы попали два вражеских "Шахеда".

Пожар в "Эпицентре" Фото: скриншот

Глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что спасатели уже локализовали пожар в крупном торговом центре.

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Продолжается тушение пожара. Коммунальные предприятия обеспечивают бесперебойную подачу воды спасателям.

В настоящее время, как отметил Вилкул, о пострадавших ничего не известно.

Сколько "Эпицентров" уничтожили ВС РФ

21 июля, после удара вооруженных сил РФ по гипермаркету в Сумах, руководительница департамента по связям с общественностью сети "Эпицентр К" Юлия Чудновец сообщила, что к тому моменту россияне уже полностью уничтожили девять и повредили 14 торговых центров.

Напомним, в ночь на воскресенье, 26 июля, украинская столица подверглась вражескому обстрелу, в результате чего в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах возникли пожары. Погибших в результате атаки нет, пострадали три человека.

Также Фокус" сообщал, что в ночь на пятницу, 24 июля, россияне атаковали терминал "Новой почты" в Сумах. Погибли трое водителей оператора — 43, 53 и 48 лет.