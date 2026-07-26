Ночной ракетный удар по Киеву: в трех районах после атаки РФ вспыхнули пожары (фото, видео)
Россияне нанесли удар по Киеву баллистическим оружием. Погибших в результате атаки нет.
Ночью в воскресенье, 26 июля, украинская столица подверглась вражескому обстрелу, в результате чего в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах возникли пожары, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Деснянский район
Сгорел склад, а также 10 автомобилей и грузовик на парковке.
Шевченковский район
Пожар возник в 4-этажном отселенном здании.
Соломенский район
В нежилом помещении произошел пожар и были причинены разрушения.
Все пожары ликвидированы, сообщили в экстренной службе.
В полиции сообщили, что в Соломенском районе в результате атаки травмы получили женщина и двое мужчин. Медики оказывают им необходимую помощь.
Ночью Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического оружия для Киевской области.
Телеграм-канал "Николаевский Ванек" сообщил в общей сложности о 6 ракетах, вероятно, С-400, которые летели на Киев из Брянской области РФ.
Атака на Украину: сводка Воздушных сил
По данным ВВС ВСУ, ночью россияне нанесли удар по украинским городам с помощью управляемой авиационной ракеты Х-59/69, 7 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 и 136 ударных БПЛА различных типов.
По предварительным данным, ПВО сбила или подавила одну КАР, 5 баллистических ракет и 104 дрона. Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 27 ударных БПЛА в 18 точках, а также падение обломков сбитых целей в 7 точках.
Напомним, Фокус писал о первых последствиях атаки на Киев.
24 июля президент Владимир Зеленский предупредил, что россияне уже подготовили ракеты для нового массированного удара по Украине, напомнив о необходимости соблюдать правила безопасности во время войны.