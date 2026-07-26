Россия обстреляла Киев баллистикой: в трех районах столицы зафиксированы повреждения и пожар (фото)

В ночь на 25 июля Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Киеву. В столице объявили воздушную тревогу, а в трех столичных районах зафиксированы последствия российского удара баллистическими ракетами.

На данный момент известно о возгораниях и пожарах в трёх районах столицы. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

"В Шевченковском районе обломки упали на 18-этажный дом. На уровне 7–8 этажей возник пожар", — говорится в сообщении.

Кличко добавляет, что в Соломенском районе в результате падения обломков произошло возгорание на территории нежилой застройки. Также в Деснянском районе Киева поступили сообщения о возгорании автомобилей на парковке.

Кличко сообщил о первых последствиях обстрела столицы ВС РФ в ночь на 26 июля Фото: Виталий Кличко / Telegram

"Службы экстренной помощи направляются на место", — отметил мэр.

На момент публикации материала информации о пострадавших не поступало. По состоянию на 01:45 в Киеве прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги.

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Ранее "Фокус" сообщал о новых подробностях удара по выставке дронов в Киевской области. В результате атаки ВС РФ погиб один из сотрудников польской оборонной компании.

Впоследствии стало известно, что РФ нанесла днём ракетный удар по Киеву. Виталий Кличко сообщил, что в столице раздались взрывы, и рассказал о действиях сил ПВО.