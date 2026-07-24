Погиб сотрудник польского ОПК: новые детали удара по выставке дронов в Киевской области

Сотрудник польской оборонной компании погиб в результате ракетного удара ВС РФ по Бучанскому району Киевской области.

Удар пришелся по частному спортивному комплексу, гдже проходила демонстрация оборонной техники и выставки Defense Expo, организованной в Киевской области украинской ассоциацией производителей беспилотных систем ARMADA, сообщает Defence24.

Поскольку мероприятие было посвящено презентации современных технологий для украинского оборонного сектора, на нем собрались представители оборонной промышленности, военных и технологических компаний.

Издание уточняет, что погибший не был гражданином Польши. Эту информацию журналистам подтвердили в Министерстве иностранных дел, где заверили, что всем пострадавшим в результате обстрела была оказана консульская помощь.

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В соцсети Х внешнеполитическое ведомство Польши решительно осудило последние жестокие атаки России на Киев и Славянск.

"Убийство невинных мирных жителей и удар по Почетному консульству Латвии еще раз показывают, что Россия нарушает международное право. Россия не стремится к справедливому миру – она стремится к капитуляции свободного мира", — говорится в сообщении.

МИД выразило глубочайшие соболезнования семьям жертв и заверило в полной солидарности с латвийскими и украинскими партнерами.

О ракетном ударе РФ по Киеву и Киевской области стало известно днем 24 июля.

По словам местных жителей, было около 10 взрывов. Позже представители оборонно-промышленного комплекса сообщили, что россияне атаковали выставку дронов, которую проводила ассоциация "Армада".

Основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact и участник боевых действий Валерий Боровик считает, что атака, вероятно, была спланирована именно под проведение выставки вооружений, а в результате удара есть погибшие и значительные разрушения.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар РФ и сообщил о более чем сотне пострадавших.

В Генштабе заявили, что объект, по которому нанесли удар российские войска, является гражданским и не входит в сферу управления Силами обороны Украины.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что независимо от формы собственности или подчинения объекта при организации и проведении массовых или специализированных мероприятий необходимо строго соблюдать все требования безопасности, оценивать возможные риски и обеспечивать использование укрытий.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко, в результате российского удара по Бучанскому району Киевской области погибли 10 человек, а более 100 получили ранения. По его словам, правоохранительные органы также проверят, как было организовано мероприятие и были ли соблюдены все необходимые меры безопасности.